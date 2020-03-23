附上「來自俄羅斯的愛心」國旗貼紙　9架伊爾-76載醫療物資飛義大利

▲俄軍9架伊爾-76大型運輸機運載醫療物資前往義大利。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯國防部昨（22日）宣布，自俄羅斯總統普京（Putin）與義大利總理孔蒂（Conte）通電話後，俄方表示將為義大利提供對抗新冠肺炎疫情的必要幫助。隨後俄軍迅速行動，9架伊爾-76大型運輸機於當地時間22日晚至23日上午陸續抵達義大利，並由意大利外交部長親自到機場迎接。

▲俄軍提供的醫療物資及裝備均貼上愛心形狀的兩國國旗貼紙。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》報導，這批援助的物資包括防護服、口罩、移動消毒車輛及其他醫療物資，此外，由俄羅斯聯邦國防部病毒和流行病學領域專家所組成100人支援小組也準備起飛前往義大利。由官方釋出的照片可以發現，從運輸機到消毒車輛及醫療物資，均在外觀貼上俄義兩國心型國旗貼紙，貼紙上還寫著，「來自俄羅斯的愛心。」

▲俄軍準備的消毒車輛陸續進入運輸機。（圖／翻攝環球時報）

就在俄羅斯援義的過程中，美國《CNN》官網報導指出，據一名美國國防部官員透露，意大利政府已經直接向美國國防部長馬克・埃斯柏 （Mark Esper）提出要求，希望美國提供包括口罩、呼吸機等關鍵醫療物資及設備以對抗新冠肺炎疫情。

此外，義大利政府還要求駐紮在當地的美國軍事人員提供醫療人員和幫助搭建野戰醫院，為正在抗擊疫情的義大利軍隊提供軍事援助。

▲俄軍出動的伊爾-76運輸機陸續抵達義大利。（圖／翻攝環球時報）

報導稱，在義大利請求其北約盟友提供援助之際，俄羅斯軍方卻已經公開表態為義大利提供援助，並動用大型運輸機送來醫療人員和設備。