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東捷資訊去年EPS 2.57元　每股配發現金股利2元

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▲東捷資訊董事長高尚偉。（圖／東捷資訊提供）

▲東捷資訊董事長高尚偉。（圖／東捷資訊提供）

記者姚惠茹／台北報導

東元集團旗下東捷資訊（6697）今（23）日公布2019年營收達12.28億元，年增0.84%；稅後淨利0.6億元，年增34.12%；EPS 2.57元，優於前年的EPS 2.23元，董事會決議每股配發現金股利2元，以今日收盤價28.25元計算，現金殖利率為7.08％，並預計在6月12日召開股東會。

東捷資訊表示，全年營收達12.28億元，年增0.84%；稅後淨利0.6億元，年增34.12%；EPS 2.57元，優於前年的EPS 2.23元，主要是由於去年ERP業務在建置規劃與維運比重增加，提升公司整體的毛利率，帶動營收及稅後淨利進一步成長，包括營收、獲利、EPS皆創下歷史新紀錄。

請繼續往下閱讀...

東捷資訊指出，公司結合專業的顧問團隊，協助客戶採用國際級SAP ERP軟體系統，進而提升企業營運管理效能，並藉由整合規劃服務明確掌握客戶需求，提供企業最彈性具成本效益的解決方案，得到客戶的信賴並取得持續服務訂單，客戶的續約率達近九成。

東捷資訊進一步指出，客戶在購買SAP產品並導入ERP系統上線穩定之後，會進一步思考ERP系統應用深度及廣度，因此這使得東捷資訊在ERP業務發展，將會由先期對客戶的軟體銷售及導入顧問服務後，再陸續提供日常的維運服務及版本升級服務等，或是ERP整合MES系統邁向智慧工廠。

東捷資訊強調，隨著客戶市佔率的提升，將有助持續強化公司在ERP業務及開拓物聯網應用的營運規模，並隨著新冠肺炎疫情影響，不少企業在中國大陸停工產能降低，進而正視導入智慧製造的重要性，促使東捷資訊近期智慧工廠業務詢問度逐漸上升。

東捷資訊說明，目前已有客戶調整生產供應鏈，將中國大陸訂單轉移至東南亞地區新設產線，強化跨產區生產，並隨著今年第三季台灣5G即將登場，將可望拓展智慧工廠結合智慧眼鏡等物聯網應用，公司看好下半年物聯網業務持續發酵，今年營收將有機會持續成長。

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