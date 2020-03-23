2月失業率為3.7％　主計總處：勞動市場的確受疫情影響

▲ 主計總處國勢普查專門委員陳惠欣（中）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（23）日公布2月失業率統計，根據調查顯示，2月就業人數1,152萬3千人，較上月減少1萬3千人或 0.11%。2月失業人數44萬3千人，較上月增加7千人或1.62%。2月失業率 3.7%，較上月上升 0.06 個百分點；經調整季節變動因素後之失業率 3.7%，較上月下降 0.01 個百分點。

2月勞動力人數為1,196萬6千人，較上月減少6千人或0.05%，較上（108）年同月則增5萬人或 0.42%。1至2月勞動力人數平均為 1,196萬9千人，較上年同期增加5萬2千人或0.43%。

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另外，2月勞動力參與率為59.16%：較上月下降0.05個百分點，較上年同月則升0.09 個百分點。1至2月勞動力參與率平均為59.18%，較上年同期上升0.10個百分點。

而就業狀況，2月就業人數為1,152萬3千人：較上月減少1萬3千人或0.11%，主因春節後部分臨時性工作結束所致；較上年同月則增5萬人或0.44%。1至2月就業人數平均為1,153萬人，較上年同期增加5萬1千人或0.44%。

對於目前勞動市場是否有受到疫情影響，主計總處國勢普查專門委員陳惠欣表示，這次的勞動力調查時間是落在疫情初期，因此這次的疫情主要還是受到春節影響所增加，再加上事業單位若是因為疫情影響受到衝擊而緊縮，多半都會採取減班休息的措施。

不過陳惠欣也說，如果事業單位採取減班休息最先受到衝擊的即是兼職人員與短期聘僱者。

陳惠欣更提到，若是要看疫情是否衝擊勞動市場就是觀察勞參率，根據目前勞參率的情況來看的確有稍微受到影響；另外，在轉職意願的部分也有受到影響，從以往的「對原有工作不滿而離職」的指標來看，在年節過後都會較上個月增加3-4千人，但這次卻是持平，明顯看出民眾對尋職意願相對保守並採取觀望態度。

