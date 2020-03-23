富達調查：大陸可望率先反彈復甦　科技產業最抗疫

▲ 市場分析師指出，大陸經濟可望比其他市場率先復甦。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／綜合報導

富達國際最新一項市場脈搏調查訪問了來自全球不同地區152位富達國際研究股票和債券的分析師，分析師普遍預期在疫情全球大流行的情況下，中國大陸企業的損失相較其他地區為少，處於相對有利位置，有望率先從疫情中復甦。

根據調查，研究不同市場的分析師均認為新型冠狀病毒疫情將衝擊企業獲利。其中，85%的大陸市場分析師預期，疫情對區內企業的影響主要限於上半年，42%的其他市場分析師則預料疫情對所研究地區企業的影響將延續至下半年。

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儘管達87%的大陸市場分析師預期新冠疫情將有損區內企業獲利，比例為各地區調查中最高，但大陸市場分析師普遍預計，企業受疫情衝擊的程度，將較其他地區來得溫和。

富達國際股票研究副主管Fiona O'Neill指出，中國大陸是第一個受新冠病毒影響的國家，因此也有望較其他地區早一步復甦。至於各國商業活動回復正常的實際所需時間，則很大程度取決於各地政府的抗疫措施。

Fiona O'Neill表示，中國大陸政府在疫情爆發的較早階段實施嚴格的旅遊限制，經濟受衝擊的層面雖然較廣，但只要疫情沒有出現第二波爆發，其經濟便有望以相對較快的速度復甦，對整體企業獲利的影響也相對較少。

另一方面，分析師亦在調查中指出，科技行業在「疫市」具優勢。科技行業在應對疫情衝擊上處於一個相較其他行業為佳的位置，富達國際分析師普遍預期，疫情全球爆發，對整體科技行業企業的獲利影響將較其他行業為低。

Fiona O'Neill也指出，隨着各國為抗疫限制旅遊及社交聚會，科技行業中的電玩遊戲及遠距辦公等領域的發展將急速竄升，科技行業的經常性收入料將增加，可緩解市場對此行業現金流的憂慮。

「科技企業也是面對疫情準備最充分的產業之一，業內大多早已建立了遠距工作文化，同時所擁有的遠距辦公設備及技術，也較其他行業完備。」Fiona O'Neill說道。