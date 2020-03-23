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智伸科2019年營收獲利「刷新歷史新高」！董事會決議：配發每股現金股利2.5元

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▲智伸科台灣營運總部。（圖／翻攝自智伸科官網）

▲智伸科台灣營運總部。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／台北報導

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551）於23日董事會，公布2019年全年的營運成果與股利政策，2019年全年合併營收為50.14億元，年增13.32%；稅後淨利為6.22億元，年增24.56%；稅後每股盈餘（EPS）為7.60元，年增24.59%，營收與獲利皆刷新歷史新高紀錄。經董事會決議通過，擬配發每股現金股利2.5元，現金殖利率達3.17%。

智伸科表示，2019年全年合併營收年增13.32%，主要是公司在三大事業體上合理布局且分別發力，挹注各事業體的營運皆呈現穩健成長態勢；考量公司資本公積充沛且財務體質健全，以及未來新案資金需求，為將營運成果回饋全體股東，經董事會決議通過，擬配發每股現金股利2.50元，配發率達32.89%，以3月23日收盤價78.8元計算，現金殖利率達3.17%，以期將整體營運成果與全體股東共享。

請繼續往下閱讀...

智伸科2019年旗下汽車、電子、醫療相關精密零組件產品皆出貨暢旺，貢獻各事業部營收皆繳出雙位數的成長表現。智伸科透露，主要營收占比的汽車事業部即便受全球新車銷售市場成長趨緩的負面因子干擾，仍逆勢繳出年增10.87%成績，主要是受惠於新車應用缸內直噴引擎（Gasoline Direct injection, GDI）系統的滲透率持續提升，帶動主要客戶針對旗下汽油高壓泵浦本體及GDI系統相關零組件拉貨力道增溫。

▲智伸科。（圖／翻攝自智伸科官網）

▲智伸科透露，今年整體營運有信心繳出「下半年優於上半年」的成績單。（圖／翻攝自智伸科官網）

智伸科進一步表示，由於2019年開始有多條汽油高壓泵浦本體新產品以及GDI系統相關零組件的新產線，陸續通過多家品牌車廠與主要客戶的認證，並逐步量產出貨，雖然整體毛利率初期需直接面臨量產學習曲線爬坡的成本，但在公司戮力進行新舊產品組合調整、產線學習曲線提升及產能配置優化等策略，整體毛利率仍有27.53%、營業利益率也有17.91%的水準。

展望2020年上半年營運，智伸科指出，觀察因新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延迫使從中國企業拉長農曆新年假期，目前皆以逐步恢復正常運作，但已延燒成為全球防疫工作，目前歐洲品牌部分車廠也短期停產至3月底或4月中方式因應。

疫情影響全球經濟貿易、物流運輸、消費動能、新車銷售市場表現等，智伸科認為，目前業務與在手訂單也未接獲客戶通知取消，且電子與醫療的訂單皆保持正常的拉貨力道，公司除了積極與主要客戶協調訂單出貨時程、調整整體生產運作與物流運輸等，同時電子、醫療客戶與公司雙方也積極討論增加訂單量產出貨的可能性。

▲智伸科總經理林恩道。（圖／記者楊絡懸攝）

▲智伸科總經理林恩道。（圖／記者楊絡懸攝）

智伸科表示，從2月電子與醫療合計持續增加來看，可見客戶仍受惠其產業趨勢明確而帶動需求增溫，有望中和汽車產業面臨大環境不確定因素而對公司整體營運帶來的影響數，智伸科以期疫情影響全球景氣得以緩解，隨著品牌車廠與主要客戶陸續恢復正常運作，拉貨力道逐步增溫，將有助於公司各生產基地的產能稼動率逐步提升，今年整體營運有信心繳出「下半年優於上半年」的成績單。

此外，智伸科已於3月11日成功獲得經濟部投資審議委員會核准通過回台投資案，將旭申國際為100%持股的子公司，董事會也決議通過換股基準日定為4月13日，維持換股比例為旭申普通股每1.25股換取智伸科普通股1股，合計發行新股約2萬4000張股票。

智伸科表示，可望與旭伸國際的併購計畫盡速完成，得以因應兩方主要客戶在目前大環境影響下的訂單需求，發揮兩岸生產基地彈性調配產能，同時透過兩造團隊合作達成產品線、客戶群、與業務市場範圍擴大的互補綜效，挹注整體營運長期穩健的成長。

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