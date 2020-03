250人驚爆呼吸道症狀　「華麗號」郵輪駛向澳洲…1700乘客禁下船

▲華麗號(Magnifica)船隻外觀。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

地中海郵輪(MSC)旗下的「華麗號」(Magnifica)今(23)日正駛向澳洲珀斯(Perth),根據BBC最新消息,船上百名乘客出現呼吸道相關症狀,不過目前尚未有人證實確診新冠肺炎(COVID-19)。這艘郵輪載有約1700名乘客,暫時不被允許下船。

澳媒ABC指出,西澳政府證實,載有1700名乘客的「華麗號」郵輪正前往澳洲珀斯,被要求停泊在費里曼圖(Fremantle Port)港口,船上超過250人身體不適。根據BBC,西澳洲州長麥高文(Mark McGowan)說明,這艘郵輪乘客來自包括如德國、法國、義大利的海外,目前沒有證實發現確診。

由於郵輪約250名旅客出現呼吸道症狀,船隻雖然可以停泊港口,不過人員無法下船。麥高文表示,「華麗號」預計最快於當地時間23日晚間停泊在費里曼圖。

Coronavirus crisis: Sick passengers on MSC Magnifica cruise ship to dock in Fremantle https://t.co/eKeVKlkROG