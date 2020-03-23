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德國實施「接觸禁令」！禁止2人以上聚集...社交距離1.5m

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▲德國總理梅克爾。（圖／路透）

▲德國總理梅克爾。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在德國迅速擴散，總理梅克爾（Angela Merkel ）22日與16個州的州長討論後宣布，將在各州實施「接觸禁令」，包括禁止兩人以上聚集、關閉餐廳和咖啡廳，實施期會維持最少兩星期，且民眾外出時必須攜帶個人證件。這是德國自疫情爆發以來實施最嚴厲的防疫手段。

綜合外媒報導，根據最新禁令，在德國境內除家人及共住者外，公共場所禁2人以上聚在一起，還要求人們在公開場合須保持1.5公尺以上的距離，並關閉所有餐飲業餐廳服務，以及關閉理髮店、美容店、按摩店和紋身店等有近距離肢體接觸的店舖等。

默克爾強調，政府強烈鼓勵民眾留在家中，如果違反新措施會帶來一些後果，「這不是建議，是規則。」

▲德國民眾戴著口罩，防範新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散。（圖／路透）

▲德國民眾戴著口罩，防範新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散。（圖／路透）

舉行發布會後不久，梅克爾的發言人賽伯特（Steffen Seibert）表示，由於兩天前接觸過的醫生被確診感染新冠肺炎，梅克爾即刻起開始進行居家隔離，「她在居家隔離期間仍會履行總理職責，但未透露她將隔離至何時。」

截至3月22日，德國已累計確診病例23921例，死亡92例。

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