西班牙逾2.8萬人染疫、單日激增近400死！總理擬「延長緊急狀態」至4/11

▲西班牙14日宣布進入15天全國緊急狀態。圖為一名女子站在馬德里的太陽門廣場（Puerta del Sol）。（圖／路透）



文／中央社馬德里22日綜合外電報導

新冠肺炎蔓延，西班牙新增394起死亡病例後，總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天表示，將要求國會同意延長緊急狀態到4月11日，以防疫情擴大。西班牙內政部也說，將限制大部分的外籍人士經由機場及港口入境。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延全球，歐洲疫情嚴峻。《法新社》報導，西班牙3月14日宣布，實施為期15天的全國緊急狀態，民眾除了非必要外出，必須待在家裡。在緊急狀態下，民眾僅能在採買食物或看病等情況下外出。

桑傑士表示，內閣24日將會同意延長緊急狀態15天。他有信心，國會將會批准這項作法。桑傑士與西班牙地方首長進行視訊會議後舉行記者會表示，「我知道這是很嚴厲的措施……但專家都同意，這能有效遏止冠狀病毒擴散。」

此外，《路透社》報導，西班牙內政部發布聲明，從今天午夜起，將限制大部分的外籍人士經由機場及港口入境西班牙，這項禁令將維持30天。西班牙公民、居住於西班牙的外國人、航空與貨運公司員工、醫療人員及外交官可正常進出西班牙。

西班牙今天新增394起死亡案例，累計共有1720人死亡，相較於前一日，大增30%。這也使得西班牙成為義大利之後，疫情最為嚴重的歐洲國家。

另外，西班牙的確診人數新增3646人，達到2萬8572人。桑傑士示警，未來幾天疫情還會持續擴大。確診人數暴增也導致西班牙醫療體系處於崩潰邊緣。西班牙總人口數約為4600萬人。

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