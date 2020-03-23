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台指期下跌353點　分析師：需等疫情止穩、行情探底時機落在4月中

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▲▼台指期3月23日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期3月23日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（23）日受美股三大指數期貨大跌影響，開盤下挫432點，來到8609點，盤中雖一度走升，跌勢收斂，來到今日高點8868點，跌勢差距拉到173點，但仍舊無法越過8900點的關卡，甚至尾盤賣壓湧現再度拉回，終場以8688點作收，下跌353點，與現貨相較，逆價差202.03點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，必須要等到疫情止穩，預估最快落在4月中，等待落底後才有機會反彈，在此之前整體盤勢為震盪走低。

請繼續往下閱讀...

廖恩平表示，今天台指期開盤下挫最主要的原因 ，就是美國的確診人數持續攀升，在這樣的氛圍之下，美股指數期貨也在一早出現跌停，現在也持續走弱；雖然盤中台指期有部分空單回補稍微拉起來，但上方賣壓仍舊相當沉重，這也意味著偏弱整理格局尚未結束。

至於是否已經探底，廖恩平則說，目前全世界的股市都是圍繞著新冠肺炎疫情，美國聯準會甚至指出美國已經步入經濟衰退，Q2失業率可能飆升至30%，國內生產毛額（GDP）將前所未有地下降50%，由此來看，現在應該要把疫情從恐慌衝擊市場信心的狀況，轉變成實際經濟轉弱的評估；因此，未來整體股市偏弱的情況會持續拖延更久，目前對於落底預估時間點應該是落在4月中過後。
 

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