防疫用品狂被鄰國攔截　專家：瑞士慘淪為「歐洲孤島」

▲ 瑞士疫情嚴重，是全球目前人均感染第2高的國家 。（示意圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

瑞士新冠肺炎確診病例超過7200例，98人死亡，是全球目前人均感染數第2高的國家。儘管政府早在疫情發生初期就保持高度警覺，但因位處德、法、奧、義4國之間，人員往來密切，加上口罩等防疫物資遭鄰國阻攔，短短幾周疫情加劇。對此，上海外國語大學德語系主任陳壯鷹分析，這顯示瑞士已成為「歐洲孤島」，在嚴重疫情下「孤軍奮戰」。

陳壯鷹在《澎湃新聞》撰稿提到，其實瑞士政府在疫情發生初期就已經相當警覺，先是要求「發現確診病例必須上報」，又修正了《傳染病觀察及報告規定》，在2月1日正式生效。在2月28日出現國內第一起新冠肺炎病例後的3天之內，就馬上宣布國家進入特別狀態，全國禁止從事1000人以上的大型活動，室內音樂會、球賽、展覽通通喊卡。除此之外，衛生部也開始加強宣導防疫。

義大利疫情大爆發後，瑞士政府在11日立刻關閉與義大利的邊界，禁止100人以上大型活動，學校停課；16日又宣布全國進入緊急狀態，關閉與德、法、奧地利的邊界，實施嚴格出入境限制管理，關閉除超市、藥局、加油站外所有非必要設施，要求民眾待在家中，禁止出門從事其他活動。

▲ 瑞士的地理位置正好被疫情嚴重的德法義奧4國包圍。（示意圖／記者陳涵茵攝）



因為地理位置正好被疫情最為嚴重的德、法、義、奧4國包圍，即便瑞士早在第一時間就已經採取防疫應對行動，仍無法控制不斷飆升的確診病例。更不幸的是，瑞士向國外進口的24萬個醫療口罩，在10日遭到德國邊檢扣押，另外一批向中國訂購的醫用手套也被德國漢堡海關攔下；購買的醫用消毒劑遭到義大利扣押；另一批20萬個口罩也遭法國攔截，層出不窮的物品扣押事件，讓瑞士政府不得不緊急召見德國大使，甚至致電德國經濟部長、與歐盟相關單位做交涉。最後在歐盟執委會的要求下，這些國家終於陸續放行了瑞士遭到扣留的防疫用品。

陳壯鷹認為，瑞士當前處境實屬尷尬，已經淪為「歐洲孤島」。畢竟為了保持中立國地位，瑞士一直都沒有加入歐盟，就這樣在疫情蔓延時，歐盟本身都情況危急，根本無暇顧及其他非會員國，瑞士也就看起來格外的孤立無援了。