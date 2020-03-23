奧運「40年魔咒」一遇就停辦！　2次取消「原因曝光」





▲東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

日本東京奧運即將在7月登場，但受到新冠肺炎的影響，一直傳出有可能停辦或延期的消息。對此就有外媒指出，奧運每40年就會遇到「詛咒」，與全球事務交織在一起而延期或是被取消，第一次是1940年的奧運，因為二戰而取消，第二次則是1980年因為冷戰，抵制在莫斯科舉行的奧運會。

根據《CNN》報導，日本副總理麻生太郎（Taro Aso）曾經暗示過，奧運每40年就會因全球事務有所變動，而在2019年所出現的新冠病毒，已經對大家產生嚴重威脅，更有可能因此取消或是推遲2020年的奧運。

報導中指出，一次停辦奧運會是在1940年，因為第二次世界大戰的爆發，迫使日本取消該年在札幌的冬季運動會；另一次停辦則是在1980年，當時美俄處於冷戰狀態，美國率先抵制了奧運會，以抗議蘇聯入侵阿富汗，由於西方國家的抵制，當年在莫斯科舉辦的奧運有一半的賽事無法舉行。

在新冠肺炎肆虐全球的情況之下，許多國家鼓勵民眾待在家裡，各地的體育館、訓練中心跟運動賽事，也都相繼關閉跟取消。1988年奧運柔道銅牌得主，同時也是日本奧委會委員的山口香（Kaori Yamaguchi）呼籲，應該將奧運推遲，因為運動員無法做好充分的準備，她更對《日經新聞》表示，奧運不應該在世界人民無法享受的情況下舉行，美國跟歐洲的運動員無法正常訓練，並完成排位賽。

先前曾經批評過，鑽石公主號感染控制不足日本傳染病專家岩田健太郎（Kentaro Itawa），也在這次的奧運風波出聲表示，奧運應該被取消，這不僅是一次群眾聚會，而是一次從全世界各地而來的群眾聚會，同時間全球正流行著新冠肺炎。目前2020東京奧運是否能如期舉行還是未知數，隨著時間漸漸逼近，大家也都十分關注日本政府接下來的動向。