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加州州立監獄出現首例確診！禁止家屬探視　限制受刑人行動

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▲▼監獄,囚犯。（圖／達志／示意圖）

▲加州洛杉磯蘭卡斯特州立監獄出現首例確診個案。（圖／達志／示意圖）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國加州洛杉磯蘭卡斯特（Lancaster）州立監獄一名受刑人，經過檢測之後確診感染新冠肺炎，成為首例確診的州立監獄受刑人。該名受刑人19日因身體不適，當天就被隔離，20日接受檢測，22日公佈檢測結果為陽性反應目，目前已接受治療。加州洛杉磯蘭卡斯特州立監獄已在3月12日開始，取消家屬探視，防止病毒擴大傳染。

根據KTLA 5報導，該名受刑人在19日向獄方表示身體不適，當天起就進行隔離觀察，確診之前送往醫院接受治療，目前病情穩定。官員也開始調查感染源在哪，為何感染的原因，已經限制獄中受刑人的行動，以及任何與患者有接觸的對象，都會進行隔離觀察。

雖然目前還沒有其他受刑人有出現症狀，但奇諾（Chino）加州男子監獄（California Institution for Men）有兩名工作人員已確診，沙加緬度加州州立監獄（California State Prison）也有兩名工作人員確診，以及扶桑州立監獄（Folsom State Prison）的一名工作人員都受到感染。

而州立監獄為了防止疫情擴大，在3月12日不開放讓家屬進行探視，州立監獄發言人達娜·西馬斯（Dana Simas）表示，「探視對於受刑人與家人之間維繫感情，是很重要的聯繫方式，但是現在我們必須盡一切的努力保護每個人。」

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