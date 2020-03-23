N號房集體性虐！主嫌「自稱godgod」還在逃　文在寅下令徹查26萬會員

▲ 南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓Telegram N號房性剝削事件引起眾怒，截至目前已有230萬人上青瓦台請願網站連署，要求公開嫌犯身份，還有160萬人要求公開所有會員身份。總統文在寅23日出面回應表示，警方的調查不能侷限於經營聊天室的嫌犯，有必要調查N號房所有會員，同時承諾刪除所有非法影片，提供受害者一切醫療、諮商資源。

根據青瓦台發言人姜民錫，文在寅針對N號房事件指出，加害者對受害者所為是破壞人生的殘忍行為，下令警方強硬並徹底調查，掌握加害者身份，且除了經營N號房的嫌犯，曾使用聊天室的所有會員也有必要著手調查。

文在寅指示警方，這是重大犯罪案件，應徹查並嚴懲加害者，面對兒少數位性犯罪時尤其應強硬處理，有必要時應成立網路安全課以外的特別調查小組。眼看犯罪者不斷改變使用平台，發展出新的手法，文在寅也要求政府各單位提出徹底杜絕新型數位性犯罪的方案。

他表示，「身為總統，我向包括16名兒少在內的受害女性致上誠摯的安慰，對國民正當的憤怒情緒表示理解。青瓦台請願網站在短時間內有超過300萬人連署，我會嚴肅看待，將其視為國民、尤其是女性要求杜絕這類惡性數位性犯罪的呼喊。」

▲ 受害女子的個資在聊天室裡瘋傳。（圖／翻攝自臉書／시벌탱，下同）

警方23日指出，首爾地方警察廳已經收押經營博士房的趙姓主嫌，正集中調查聊天室會員身分。警方了解目前輿論認為博士房會員並非單純的旁觀者，而是集體性暴力的共犯，將展開調查，希望能以法律處置。

部分女性團體指控，Telegram上共享性剝削影片的聊天室超過60個，會員一度多達26萬人，其中之一的博士房會員則有約1萬人。警方說明，這1萬人是免付費的「試吃」聊天室人數，並非付費會員人數；所有聊天室人數加總的26萬人中也有人同時參加多個聊天室，實際人數應較少。

最初創立N號房的人物自稱為godgod（갓갓），目前逍遙法外。警方已經掌握他的網路IP，但要追蹤犯人行蹤有一定難度。由於數位犯罪者使用假名，且就算掌握IP，這組IP使用者也可能不是犯人本人，追查還需要時間。

▲ 聊天室裡充滿各種性虐影片。

至於付費會員是否能依法處置，法律專家看法各異。一名現任法官認為，付費觀看猥褻物並不構成犯罪，且單純觀看影片而沒有參與產出過程，很難視為經營聊天室的嫌犯之共犯。除非他們下載影片後散播到其他平台，才會列為處罰對象。

一名律師則表示，根據南韓現行法律，單純持有而非拍攝或散播成人性剝削影片者不會受到處罰，但當受害者是未成年人，就算單純持有影片也可處1年以下徒刑或2千萬韓元（約新台幣48萬元）以下罰款。

另外，若任意散播博士房裡的性剝削影片，不論受害者成年與否，都可以「未經同意散播」為由處罰。南韓性暴力犯罪處罰相關特例法第14條第2項指出，就算拍攝當時當事人同意，事後未經其同意散播影片或影片副本者可處5年以下徒刑或3千萬韓元（約新台幣72萬元）以下罰金。

青瓦台請願網站傳送門

► 「要求公開Telegram N號房嫌犯資料並出面發表立場」

► 「要求公開Telegram N號房所有會員身分」

►「N號房」74少女淪性奴！韓190萬人要求公開嫌犯長相 26萬會員急問：紀錄怎麼刪