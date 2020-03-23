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飯店業第一槍！晶華董事會通過董監事不領薪、高階主管減薪三成

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▲晶華酒店集團董事長潘思亮。（圖／記者湯興漢攝）

▲晶華酒店集團董事長潘思亮。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，繼雄獅旅行社後，晶華酒店集團董事會今（23）日決議自救方案，董監事將不領取2019年酬勞、高階主管也主動減薪30%、人事部則積極規劃「觀光業轉型培訓」課程，集團將以保障全體同仁工作權益為首要目標，開出飯店業第一槍。

繼雄獅旅行社上周宣布全體董事不領取2019年酬勞、齊心自救抗疫後，觀光業另一龍頭企業--晶華國際酒店集團(2707)也在今日(3月23日)召開的董事會中決議通過同樣的自救方案，齊心協力共度這前所未有的艱難時刻。

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晶華董事長潘思亮表示：「員工、股東、消費者與社會大眾的權益必須兼顧，雄獅做出了令人欽佩的表率決定，我很感謝晶華董監事們的支持跟進，也感念主管們願意共體時艱，這段期間，我們會持續優化自身產品面與服務面的競爭力，善盡企業社會責任，讓晶華的戰力保持在最好的狀態，迎接未來的挑戰。」董事會在採取一系列積極自救方案的同時、也呼籲政府正視觀光產業面臨的困境，立刻有效率且準確的給予業界必要的協助。

新冠肺炎疫情延燒全球，病毒不只是傷害到世人的健康、對經濟產業的破壞力更是強大，在這一波經濟病毒的強攻之下，觀光飯店業受傷慘重，面對雪崩式的住房率以及市場消費信心的動搖。

同時，晶華在短、中期資金無虞的狀況之下，為維護並回饋股東長期投資的權益，董事會也通過2019年第三、四季的盈餘分配案，每股將發放現金股利NT$3.9206元，連同第一、二季已分配的NT$6.1248元，2019年總計每股現金股利為NT$10.0454元。

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