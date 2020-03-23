吃生魚片注意！「海獸胃線蟲」寄生魚類暴增283倍

▲海獸胃線蟲會寄生在魚類，民眾不小心就會吃下肚。（圖／wikimedia commons）

圖文／CTWANT

美國華盛頓大學的研究團隊，調查分析1962至2015年間的數據，發現寄生在魚類的「海獸胃線蟲」（以下簡稱「線蟲」），在53年內增加283倍。

線蟲是白色、長條狀的寄生蟲，幼蟲常常寄生在鯖魚、鰺魚、秋刀魚、鰹魚、沙丁魚、鮭魚及烏賊上。若是被寄生的魚類死亡，牠會慢慢從內臟移動到魚肉上，若是被人類吃下肚，幼蟲會侵入胃壁或腸壁，引發「海獸胃線蟲病（食物中毒的一種）」。患者會覺得胸悶而且腹部悶痛，想吐、呼吸困難都是常見的症狀，嚴重甚至會引發腹膜炎。

華盛頓大學的研究團隊，正在找尋為什麼線蟲會持續增加的原因。若是擔心不小心會誤食線蟲的話，建議消費者選擇新鮮的魚類，而且最好一次購買一整尾，迅速地摘除魚的內臟。線蟲是肉眼可以看見的大小，所以民眾在處理魚類時，可以多注意一下魚的狀態。若是仍不放心的話，建議可以在零下20度C冷凍24小時，或是加熱、在超過60度C的水溫超過1分鐘以上，都能有效殺死線蟲。

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