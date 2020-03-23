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東京奧運考慮延期、暫不停辦！　催動日股今漲2％

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▲▼ 東京奧運聖火與奧運聖火專機 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞股今日齊跌，唯獨日股逆勢上漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

日經指數今（23）日強勁反彈，即便亞股齊挫，日股今也不受影響，開高走高且呈持續上漲的態勢，最後收盤上漲2.02％。據《路透社》報導，因為國際奧會（IOC）首次宣佈考慮推延東京奧運的可能性，但表示不會停辦，讓日股較樂觀。

市場期望日本央行更積極地購買指數股票型基金（ETF），以及近期拋售股票的退休基金，重新調整投資組合後，會回補股票，都能為市場提供支撐。

請繼續往下閱讀...

不過因為各國紛紛開始實施嚴厲地鎖國和封城措施以防堵疫情擴散，全球股市依然低迷，美國股票期貨和亞洲股盤皆下跌，造成全球嚴重的經濟衰退。

日經指數今上漲334點至16,887點，漲幅2.02％，日經指數的波動性指數下降了6％，至54.97，該指數是基於期權定價對投資者的波動預期進行衡量的指標，與上週觸及的九年高點60.86相差不遠。

▲▼東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運將可能延後的消息，振奮日本市場信心。（圖／達志影像／美聯社）

國際奧委會周日表示，它將舉行討論，包括選擇推遲7月24日的開始日期，甚至將東京奧運會推遲一年或更長時間，並且強調，取消奧運無法解決問題或對任何人有幫助。

廣告公司電通集團（Centre Group Inc.）今天股價跳漲8.6％，該股票年初至今已損失近一半的價值，這當中受到奧運的不確定性影響極大；重磅股軟銀集團（SoftBank Group）飆升18.6％到漲停板，它們將出售高達4.5兆日元（約新台幣1.24兆元）的資產，回購最高2兆日元股票以減清債務。

東證TSE REIT（不動產投資信託基金）是另一個值得注意的推動力，該指數在前一交易日下跌16.8％，達到7年低點，然後又反彈了13.8％。

財經大臣西村康俊說：「這次危機可能與2008年雷曼兄弟的衝擊相提並論，甚至更糟。我們需要採取相同規模的措施，應該要更大膽，不受之前所做的限制。」


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