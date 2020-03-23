王道銀攜手保誠人壽推網路投保　刷卡繳保費最高現金回饋4%

▲王道銀行攜手保誠人壽合推網路投保服務，民眾從選購、試算、投保、核保通通「e指搞定」。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

王道銀行今（23）日宣布，攜手英國保誠人壽，共同推出網路投保服務，只要透過王道銀行APP或網路銀行的O速保專區進行線上投保，民眾可依個人需求，自由組合所需的險種，包括旅平險、意外險等，通通可「e指搞定」。

根據金管會統計，2019年產、壽險網路投保新契約保費收入累計達39.7億元、件數達312萬件，分別年成長39.1%、45.9%，其中壽險銷售25.1億元、51.3萬件，產險則銷售14.6億元、261萬件，無論是銷售金額、件數皆呈現成長態勢。

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為了提供用戶更完整的金融服務，王道銀行這次與英國保誠人壽合推網路投保服務，消費者可透過王道銀行App或網路銀行的O速保專區進行線上投保，線上提供英國保誠人壽的意外險、旅平險、定期壽險、醫療險等多種險種選擇，還可依個人需求自由組合所需險種，從選購、試算、投保、核保通通線上搞定。

王道銀行指出，即日起至2020年5月31日，用戶只要透過王道銀行App或網路銀行的O速保專區投保，並以王道銀行簽帳金融卡進行繳費，除了可享王道銀行簽帳金融卡1%不限通路的現金回饋，還可額外再享保費3%的現金回饋，刷卡繳保費的現金回饋共計4%，回饋金額無上限。

王道銀行也提及，這次與英國保誠人壽的合作，將提供王道銀行用戶便利的網路投保服務，並拓展王道銀行保險產品線，藉由數位金融低門檻、無疆界、零時差的特色，讓消費者有更多金融理財與保險的選擇，為消費者的金融生活創造更多便利性。