義大利北部失控「醫曝操控生死黑暗面」　60歲↑病人不給呼吸器…資源缺釀悲劇

▲義大利疫情失控。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情慘重，日前傳出有醫院已經不得已扮演「上帝」的角色，對於重症病患與年老病患得放棄治療，雖未獲得正面否認或承認，但日前在義大利北部新冠病毒中心工作的以色列醫師就表示，「我們已經無法再給60歲以上的病患呼吸支持器了」。

根據英國《每日郵報》報導，義大利截至23日上午，確診人數達到59138人、死亡病例5476人。這樣急遽攀升的數字，考驗著義大利的醫療體系與政府的應對，日前曾傳出義大利醫護不得已放棄重症病患與年長病患，盡可能將醫療資源投入在可救活的「年輕人」身上，但並未受到正面回應，如今一名在義大利北部工作的以色列醫師，就出面表示，「醫院已經限制給60歲以上病患呼吸器，因為資源不敷使用了。」

▲義大利醫護人員幾乎精神體力崩潰，還要在病患生死間做選擇。

法勒格醫師（Dr Gal Peleg）在鏡頭前表示，自己接到通知，提到院方已經要求醫師要限制給60歲以上病患的呼吸器數量，因為人工呼吸機數量已經減少，甚至在隔離上也有規定，要確保那些重症病患在臨終前可以讓親人看到最後一面。據悉，目前義大利的死亡人數已經超越中國。

《每日郵報》指出，過去義大利在歐洲算是擁有一流的醫療體系，但新冠肺炎的傳染速度極快，在一瞬間就淹沒的整個醫療系統、前線人員招架不了，最後只能讓輕症病患在家自我隔離，卻釀成疫情瘋狂蔓延的悲劇。

甚至義大利是歐洲第一個因為新冠肺炎封城鎖國的國家，但卻在短短兩周內變成死亡人數最多的國家。義大利政府要求民眾必須待在家中、實施宵禁、關閉所有學校、商店，並且實習嚴格的出入限制。而第一線的醫療人員，因為醫療資源瞬間消耗，甚至只能在臨時帳棚內工作。