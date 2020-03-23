歐洲入境全採檢！南韓首日152人有症狀　機場將設「徒步式得來速篩檢所」

▲ 南韓仁川機場檢疫站。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，南韓境外移入個案也增加，要求所有自歐洲入境的旅客接受病毒篩檢，22日實施首日全國共有1442人自歐洲入境，出現疑似症狀者有152人，馬上被帶進機場隔離設施接受隔離，等待檢測結果。

由於歐洲淪為疫情重災區，南韓政府此前宣布，22日0時起全面篩檢自歐洲入境的旅客，有症狀者移至機場檢疫站隔離觀察室，無症狀者則前往指定的臨時宿舍。若檢測呈陰性，本國人或計畫長期滯留的外國人仍須接受14天居家隔離；短期滯留的外國人不需隔離，但須配合政府追蹤。

南韓中央災難安全對策本部說明，22日整天自歐洲抵達南韓的直飛航班共4架，中停航班則有2架。入境南韓的1442人中1221人為本國人，佔比92.2%，外國人則有103人。其中1290名無症狀者已經前往臨時宿舍受檢，當晚便得知結果的6人皆呈陰性，已經返家。

對策本部表示，目前還在統計整體篩檢結果，出現確診者時，輕症者將移送生活治療中心，重症者則移送負壓隔離病房。

另一方面，23日預計有5架航班的1200多人自歐洲入境南韓，當局將迅速進行篩檢。對策本部也說明，25日起仁川機場將設立40個徒步型得來速篩檢所，讓旅客可以一邊移動一邊接受採檢。

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