英國4500名退休醫護重返崗位　準醫科畢業生、護理加入團隊

▲目前英國確診人數已突破5千人。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

面對新冠肺炎疫情持續擴大，英國衛生當局表示，目前已經號召6.5萬名退休醫護人員重返崗位，也將動員再一年就要畢業的醫科學生，以及在學準護理人員一起加入團隊，協助英國國家醫療保健服務（National Health Service，NHS）前線工作，一同對抗公衛危機。

綜合外媒報導，英國護理與助產士協會（Nursing and Midwifery Council）19日致函5萬多名，在過去3年間退休的醫護人員，呼籲一同加入抗議的行列；醫務評議委員會（General Medical Council）也致函1.5萬名在2017年來退休的醫師重回崗位，幫忙對抗疫情。

英國英格蘭地區首席護理長梅伊（Ruth May）表示，只靠我們的力量無法獨自辦到，因此我需要近期退休的醫護人員來幫助我們，將你們的專業和經驗奉獻給我們，我相信有你們的幫助，我們絕對可以拯救這些病患。

To our NHS and social care workers - thank you. The nation needs you, and I will not stop working to keep you safe in this crisis. #coronavirus #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/plUnrtuuJb — Matt Hancock (@MattHancock) March 22, 2020

目前已經有4000名護士、500名醫生返回英國國家醫療服務體系。英國衛生大臣馬修·漢考克（Matt Hancock）在社交平台上分享一則影片，「英國國家醫療體系服務團隊需要您！」希望退休的醫護人員可以回來，一起打贏這場仗。