美國紐約居家防疫令美股暴跌　三利空待測試

▲美股短短一個月自高點以來跌幅已三成。（圖／路透社）



記者周康玉／台北報導

受到武漢肺炎疫情在歐美擴散衝擊，美股短短一個月自高點以來跌幅已三成。法人表示，道瓊指數本益比和標普500指數已達歷史低點，長線投資價值浮現，惟短期尚有三個利空測試，即：美國確診人數急速攀升、4月中旬企業財報公佈、債券市場流動性有待緩解。

美國紐約州升級居家防疫命令，加上油價反轉向下，再度引發市場恐慌，美股全部收黑，四大指數跌幅都在4%上下，道瓊工業再度跌破2萬點。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，道瓊指數本益比從21倍跌至14倍，標普500指數本益比從22倍降至15倍，已是歷史正常區間的低點，過去只有發生系統風險時才會異常低於15倍，研判目前發生系統風險的機率仍低，美股長線投資價值浮現。

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郭智偉指出，美股未來有三個重要觀察點，首先是美國近日加速放大檢測能量，使得每日新增病例數據快速增加，全美確診人數已破萬，當數據急升至高峰時，可能引發恐慌再度令金融市場震盪，在每日新增確診人數緩和下來後，第一個警報才算解除。

第二個觀察點是企業獲利下修程度。美國企業將於4月中發布財報，市場預料，第一季財報數字會受到影響，主要歐美地區開始在3月份全面受到疫情影響，更重要的是企業對第二季業績與財測展望，如果比市場預期還差，難免再度引發一波修正。

第三個觀察點是債券市場的流動性問題。郭智偉表示，美國聯準會3月連降息2次，降幅達6碼，啟動7000億美元的量化寬鬆計畫、商業票據融資機制等，一連串作法就是要救企業與債市流動性問題，在紓解金融市場因投資人恐慌拋售各類資產變現所引發的流動性問題，

郭智偉表示，是美國十年期公債是無風險的基準，也是流動性的重要指標，近期因市場混亂造成流動性緊縮，若能持續緩解，有助緩和金融市場波動度與投資人恐慌。