玉山銀搶攻東南亞跨境支付　台灣商家外銷東南亞市場更便利

▲玉山銀行攜手新加坡金融科技業者Razer Fintech，打造雙向跨境支付服務。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

瞄準東南亞電商蓬勃發展，玉山銀行宣布，攜手爭取新加坡純網銀執照的金融科技業者Razer Fintech合作，連結旗下第三方支付平台Razer Merchant Services（RMS），打造雙向跨境支付服務，讓民眾在生活場景中取得便利的金融服務。

玉山銀行表示，繼與國際支付領導業者PayPal、支付寶、微信及日本NTT Data合作後，如今看好東南亞電子商務蓬勃發展，再與科技應用領導品牌Razer Fintech合作，提供台灣消費者以多元便利的支付方式，購買全球電商的數位服務或實體商品，同時也提供台灣商戶或賣家外銷東南亞市場，透過RMS收款並將帳戶餘額提回台灣，與台灣企業共創新商機。

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Razer Fintech為東南亞最具指標性的金融科技業者之一，旗下RMS前身為東南亞最大第三方支付平台MOLPay，合作電商包括全球知名品牌如Google、Facebook、Agoda、Amazon、Lazada、蝦皮、天貓、淘寶、Grab等，並已整合馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、越南、菲律賓等多國在地化支付金流，每年處理總值數十億美元的電子支付交易。

玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理劉美玲表示，透過Razer Fintech和玉山的創新能力、用戶體驗、風險控管與豐富的跨界連結經驗，為台灣與東南亞的消費者、商戶打造安全便利的跨境支付體驗，並逐步深化各項場景金融的合作佈局。

劉美玲指出，這次透過玉山與RMS平台整合，不論國際電商進入台灣市場，或台灣電商前進東南亞，僅須透過一次性的API串接，即可連接台灣及東南亞各國在地化的支付金流服務，雙方合作項目預計在今年陸續上線。