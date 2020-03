辛苦在前線救命醫護人員卻被趕走　房東：染到病毒遲早的事！

▲男子被房東不公平的待遇,引發網友同情。(圖/翻攝自Linkedin)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情全球大流行,許多醫護人員在第一線辛苦搶救病患,回家卻得面對身邊恐懼疫情民眾的歧視,英國一名醫護人員近來便在推特上表示,房東因為擔心染病要他搬出去,還無情表示,「反正你接觸到新冠病毒只是時間早晚的事。」

在西南救護車服務(South Western Ambulance Service)任職的男子霍爾(Joseph Hoar),22日在推特上公布與房東的對話截圖,告知大眾他因為醫護人員的身分而遭到驅逐。截圖中可看到,房東表示,「經過深思後,我對於與在NHS(英國國民保健署)工作的人相處感到非常緊張,因為接觸到病毒只是時間早晚的問題,你能趕緊收拾東西,去Airbnb租屋嗎?」

無奈的情況讓霍爾抱怨,為了找新的住所,明天將無法去上長達12小時的夜班,因為這樣國家又少了一名醫護人員,「在這個前所未有的時代,人們將會更需要NHS的幫助」。推文發布後立即獲得4.4萬人按讚、1.4萬人轉發,上千網友打氣,「太過分了,房東這樣做是違法的」、「如果有任何需要,可以和我聯絡,我願意幫忙」,面對大家的關心,霍爾後來回覆,目前他已經找到落腳的地方,暫時會和同事住在一起。

When you work as a paramedic for the NHS and you get evicted over a text by your land lady. Because of this I now won't be able to work my 12hr night shift tomorrow, so that means one less paramedic on the road. At these unprecedented times we need our NHS demand more than ever. pic.twitter.com/gfxbIykElq