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辛苦在前線救命醫護人員卻被趕走　房東：染到病毒遲早的事！

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辛苦在前線救命醫護人員卻被趕走　房東：染到病毒遲早的事！（圖／翻攝自Linkedin）

▲男子被房東不公平的待遇，引發網友同情。（圖／翻攝自Linkedin）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，許多醫護人員在第一線辛苦搶救病患，回家卻得面對身邊恐懼疫情民眾的歧視，英國一名醫護人員近來便在推特上表示，房東因為擔心染病要他搬出去，還無情表示，「反正你接觸到新冠病毒只是時間早晚的事。」

在西南救護車服務(South Western Ambulance Service)任職的男子霍爾(Joseph Hoar)，22日在推特上公布與房東的對話截圖，告知大眾他因為醫護人員的身分而遭到驅逐。截圖中可看到，房東表示，「經過深思後，我對於與在NHS（英國國民保健署）工作的人相處感到非常緊張，因為接觸到病毒只是時間早晚的問題，你能趕緊收拾東西，去Airbnb租屋嗎？」

無奈的情況讓霍爾抱怨，為了找新的住所，明天將無法去上長達12小時的夜班，因為這樣國家又少了一名醫護人員，「在這個前所未有的時代，人們將會更需要NHS的幫助」。推文發布後立即獲得4.4萬人按讚、1.4萬人轉發，上千網友打氣，「太過分了，房東這樣做是違法的」、「如果有任何需要，可以和我聯絡，我願意幫忙」，面對大家的關心，霍爾後來回覆，目前他已經找到落腳的地方，暫時會和同事住在一起。

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