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悠遊卡電子支付上線「嗶乘車」　董座陳亭如：持續努力讓蘋果加入

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▲▼悠遊付記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲悠遊付記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

悠遊卡公司23日宣布，電子支付「悠遊付」3月23日起全面開放註冊，未來在悠遊卡、悠遊付「一卡一付」的整合下，最為重要的功能為「嗶乘車」，只要民眾持有NFC功能之Android6.0以上手機就能感應進出雙北捷運、雙北公車、YouBike，不過不支援Apple。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付自23日凌晨開放下載，目前下載數已破萬，民眾乘車享轉乘優惠，也可適用於北捷常客優惠，未來會持續努力讓蘋果加入，也敬請期待結合台北卡。

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陳亭如說，全台萬有6千萬悠遊卡沒有綁定信用卡，有2/3民眾需用現金加值，悠遊卡可綁定銀行帳戶，開放儲值以及「自動」儲值功能，沒有餘額時可以很快的自動加值。另外，只要綁定悠遊卡，未來若卡片遺失，可以歸還餘額。

悠遊卡公司表示，只要下載「Easy Wallet」App，完成實名制註冊、綁定金融帳戶後就能開始使用，5大功能包括，第一，嗶乘車，第二，帳戶間轉帳，第三，綁定悠遊卡，可透過「悠遊付」自動加值悠遊卡，並管理卡片資訊。第四為QR Code掃碼消費支付、收款及線上付款，最後一個功能為以「悠遊付」申辦虛擬台北卡會員身分、繳納台北市自來水費、台北市立聯合醫院醫療費及台北市停車費。

在小額支付方面，悠遊付首波將有頂好超市、萊爾富、春芳號等連鎖系統上線，夜市商圈則有艋舺夜市、寧夏夜市可以用手機掃碼QR code完成支付，即將上線的台灣大車隊同樣也有悠遊付提供服務。

此外，悠遊付還有多項新功能將在4月陸續上線，包括線上購買1280公共運輸定期票、綁定信用卡消費、未成年人註冊、外國人註冊、自動櫃員機(ATM)轉帳儲值等。

▲▼悠遊付記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

對於新上線的「悠遊付」，陳亭如指出，與一卡通是不同策略，一年1300多萬活躍卡片，只坐車的人900萬，近200萬人只做小額小費，都是剛性需求的，推出電子支付是服務的延伸，服務體驗都沒有縮水，17萬個消費點是一大優勢，有最大的場域，若沒有考量到嗶乘車功能，可以更早上線，會持續深化生態圈經營。其他國際支付廠牌對NFC2的態度，。

陳亭如強調，悠遊卡不會沒有優惠，但是補貼不能帶來忠誠度，會結合市政府，把人家的忠誠單位結合，悠遊卡會考量疫情發展，也不會貿然鼓勵大家乘車。

另外，北市交通局長陳學台也表示，大台北每天就有420萬人次搭乘公車、捷運，高達9成使用悠遊卡卡，未來逐步轉成「悠遊付」，未來推動公共運輸發展是非常有幫助，感謝公車、捷運、YouBike業者共同協助。北市府副秘書長陳志銘表示，通過悠遊付結合台北卡、智慧繳費，希望市民透過悠遊付，感受到智慧化服務。

首波支援悠遊付金融帳戶儲值的銀行業者，包括第一銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、新光銀行、永豐銀行、台新銀行及中國信託銀行。自3月23日起至4月30日活動期間，綁定銀行帳戶且自動儲值至悠遊付帳戶，即可獲得儲值金回饋，每人限回饋1次，限量回饋。

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