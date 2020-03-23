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美國入境日本「將待命14天」防堵疫情　38國旅客受影響

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▲安倍晉三,新冠肺炎,日本。（圖／路透社）

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透社）

文／中央社東京23日綜合外電報導

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，日本政府至今已針對全球38國人士入境日本後，籲請在指定場所待命14天，這項入境管制措施將擴及從美國入境人士。

日本經濟新聞報導，由於2019冠狀病毒疾病疫情在美國延燒，日本首相安倍晉三今天在參議院預算委員會備詢說，將在政府對策本部會議上，決定籲請從美國入境人士在檢疫所長指定場所待命14天，並避免在日本境內使用大眾交通工具。 這項入境管制措施對象為從美國全域入境人士，包括日本人在內。

安倍表示，為防止全球性疫情進一步蔓延，日本政府從與包括美國的全球各國步調一致的觀點，決定這項入境管制措施。 安倍強調，會持續關注分析各國感染狀況，毫不遲疑地採取機動性邊境管控措施。日本政府將在今天中午舉行的2019冠狀病毒傳染病對策本部上，決定這項新的入境管制措施。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府為進一步強化邊境管控，上週已針對包括幾乎歐洲全域等全球38國家入境人士（含日本人），實施籲請入境後在指定場所待命2週等措施。 日本政府外務省22日也宣布，將美國本土的「傳染病危險情報」，從目前的等級1提高到「非必要勿前往當地」的等級2。

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