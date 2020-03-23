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8成企業聘僱成本因疫情增加　104供企業線上打卡系統

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▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲8成企業聘僱成本因疫情增加。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，越來越多企業開始啟動在家工作或分批異地工作。104人力銀行就已以104集團為例，為達「服務不中斷」的營運目標，已全面盤點工作項目及人員異地上班，防疫相關的硬體支出估計370萬；勞資會議同時決議，全面禁止員工出國。

104人資學院資深副總經理花梓馨指出，超過八成企業「用人政策」仍屬正常，但企業關心異地上班如何管理假勤和打卡，系統整體詢問度比去年同期明顯增加23%；6成以上的實體課程取消，線上訓練課程熱度大增。

請繼續往下閱讀...

104人力銀行為了解疫情對職場的影響，陸續針對求職會員和徵才企業展開網路調查。其中，3/9~3/12回收1,370家徵才企業樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤查為正負2.65%。調查摘要如下。

根據調查顯示，疫情已造成消費萎縮、供貨中斷，但有67.6%企業並未因肺炎而減少支出；受影響的企業，17.4%減少人力資源支出，13.9%減少行政支出，9.4%減少行銷支出。以104集團為例，因為防疫反而增加370萬硬體支出，包括750位員工所在的辦公室內空氣清淨機、紫外線燈、口罩、酒精，為員工在家辦公添購NB、虛擬私人網路VPN等費用；客服及資訊等部門為達「服務不中斷」，也已進行「異地辦公」及「在家上班」等演練措施。

為協助企業安度疫期，104提供企業多項防疫工具，首先是104e HRMS ，線上打卡，減少指紋機打卡的近距離接觸，以及需要脫口罩才能成功打卡的人臉辨識；人事系統隨時布達最新防疫公告，或回收員工旅行史問卷調查、自主回報健康狀況。

此外，還有104企業大師，員工異地辦公、在家上班也能利用GPS打卡，企業人資在後台隨時確認出勤狀況。若有請假需求，線上請假並告知原因，不用拿著紙本假單與主管、人資當面溝通。假勤系統隨時配合勞動法令即時設定，新冠肺炎請假、薪資攻略表，一次解決人資困擾。
 

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