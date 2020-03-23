法國進入衛生緊急狀態！67歲醫師「放棄度假回國救人」染疫身亡

▲法國巴黎街頭民眾戴著口罩，防範新冠肺炎。（圖／路透）



文／中央社巴黎22日綜合外電報導

法國武漢肺炎疫情日趨嚴峻，累計死亡人數今天攀升至674人，政府宣布進入衛生緊急狀態，此外也首度傳出有法國醫師救治病人期間染疫殉職。

【疫情延燒8大區 單日新增112死】

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情已延燒法國8個大區，單日死亡病例新增112例，當局坦承，這個數字不包括在家中及養老院裡病逝者。

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）說，「我們看到這波疫情正在擴大和升級。」他還說，「這種病毒會致命，而且正在持續奪命。」

各地醫院湧入7240名患者，軍方必須將部分患者從疫情重災區轉送其他醫院。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，法國確診病例至少1萬6044例。

▲67歲急診室醫師拉扎芬德拉齊（Jean-Jacques Razafindranazy）返國救人，染疫身亡。（圖／翻攝HR Razaf臉書）

【急診醫自願投身救人 家人稱他英雄】

巴黎北方市鎮康白尼（Compiegne）市長馬利尼（Philippe Marini）告訴《法新社》，染疫殉職的67歲急診室醫師拉扎芬德拉齊（Jean-Jacques Razafindranazy）在當地醫院任職。

拉扎芬德拉齊原本正在度假，為了對抗國內這波重大疫情決定重返工作崗位，被家人譽為英雄。

馬利尼說，馬達加斯加出生的拉扎芬德拉齊「明知自己在冒險，仍自願回來治療民眾」。

拉扎芬德拉齊擔任家庭醫師的妻子同樣染上武漢肺炎，已在家中隔離。

此外，法國部分地區醫療人員正因口罩等防護裝備短缺，集體控告政府失職說謊。

雖然衛生部長維宏（Olivier Veran）表示已經下訂逾2億5000萬枚口罩，部分醫師和護理師仍抱怨必須在沒有口罩的情況下做事。

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【全國進入衛生緊急狀態】

法國兩院制國會今天宣布法國對抗武漢肺炎進入「衛生緊急狀態」，賦予政府更多權力來對抗這波大流行疫情。

法案文本先獲上議院參議院同意，傍晚下議院國民議會（National Assembly）採納後通過最後立法門檻。國民議會是由總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬的執政黨掌控。

此法也讓政府能夠採取措施來支持企業，並支持政府推遲第2輪市政選舉至最快6月舉行的決定。

衛生緊急狀態將從採行當天起持續2個月，期滿可延續。

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