「疫」關難過企業水電費減免10%？經濟部長回應了

▲不少業者希望政府能調降水電費，經濟部長沈榮津表示，已邀集台水及台電公司召開會議並著手研議中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊國內產業營運，外傳政府紓困將減免企業水電費上看10%，經濟部長沈榮津今（23）日表示，本周將會召集台電、台水通盤檢討，至於折減額度目前尚未定案，希望外界不要用猜的。

立法院經濟委員會今天以「因應嚴重特殊傳染性肺炎，提出簡政便民、加快公共建設及民間投資、協助機場店家紓困、檢討夜市券及規劃振興抵用券等措施」為題，邀請經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中等首長列席報告並備質詢，引發朝野立委高度關注。

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為協助受疫情衝擊的企業減輕成本壓力，沈榮津指出，經濟部日前找台電、台水公司研議，對受疫情衝擊導致營收衰退達一定程度企業，將給予水電費折減優惠，但不排除有抵減上限，本周將召開會議，預計近日會定案，並儘速報行政院審議。

另外，針對民眾搶購衛生紙與泡麵等民生物資，沈榮津表示，包括衛生紙、泡麵、罐頭廠商都已全力製造加大產能，永豐餘及正隆春風等廠商，衛生紙原料、供貨無虞，也已24小時生產；泡麵廠維力、味王產能「已拉高到中元普渡時的水準」，罐頭廠商也全力生產，目前已有三個月存量。