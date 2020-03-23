紐約州頒布禁足令！　曼哈頓男從16樓豪宅墜下...留字條：怎麼享受生活

▲因為疫情影響，紐約時報廣場呈現空蕩景象。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，美國確診人數33,276人，超越伊朗成為全球第三大疫情較為嚴重的地區，紐約州20日發布禁足令，要求民眾非必要不得出門，然而當晚曼哈頓便傳出一名男子跳樓的悲劇，外界紛紛揣測可能與最新發布的隔離政策有關。

事件發生在20日晚間11時左右，一名居住在錢伯斯街(Chambers Street)上豪宅的64歲男子，驚傳從16樓墜至地面當場死亡。警方後來證實，死者為64歲街頭攝影師赫爾曼(Robert Herman)，在同行中備受尊重的他，曾於2013年、2015年出版過兩本攝影集，據《紐約郵報》報導，警方找到男子生前所寫下的字條，上面寫著，「你會怎麼享受人生？」

消息傳出後令外界震驚，雖然警方目前仍在調查他的死因，不過有女鄰居認為，可能與當局最新發布的隔離政策有關，她表示，「你必須要有足夠堅強的心理，來接受隔離政策，無法預知之後會發生什麼事的情況令人恐懼」。

紐約州長古莫（Andrew Mark Cuomo)上週宣布，禁止1900萬紐約州居民舉行任何規模聚會，其包含親友聚會以及節慶活動，並要求所有從事非必要業務的員工盡量待在家中。

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