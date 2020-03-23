囚犯爆確診！川普考慮釋放聯邦監獄受刑人　設下一條件

▲美國總統川普面臨龐大疫情壓力。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國紐約州聯邦監獄21日爆出一名囚犯感染新冠肺炎（COVID-19），對此總統川普22日表示，政府正考慮釋放部分犯人，希望藉此避免疫情進一步擴散。不過他強調，若要選擇釋放，所針對的是「完全非暴力」的囚犯。

《今日美國》（USA Today）報導，川普22日承認，高齡囚犯存有潛在風險，因此政府正衡量是否釋放部分聯邦監獄體系的犯人，不過此舉只會包含完全沒有暴力行為的人。此前，一名未被透露姓名的囚犯抵達紐約州的獄所後，16日提出胸部感到疼痛，3天後他被帶往醫院並接受檢驗，結果證實感染新冠肺炎。

據了解，該名囚犯20日出院，回到布魯克林大都會拘留中心，立刻接受隔離安排。還不清楚曾與他住在一起的獄友人數，不過也都進行隔離，曾與他接觸的監獄員工也採取同樣舉措。

川普22日晚間在記者會表示，政府考慮釋放聯邦監獄囚犯的行政命令，「我們有被問到這個問題，會打算一下。」他還補充，正於加州、紐約州、華盛頓州派駐國民兵，當局會提供口罩、呼吸器等資源給予疫區，並於各州設立醫療站。

報導指出，布魯克林大都會拘留中心還未有員工確診，不過美國聯邦監獄管理局說明，德州大草原城、堪薩斯州萊文沃思都有職員感染案例，這些人未曾與囚犯接觸。

本月初，美國聯邦監獄宣布，針對122處容納17萬以上囚犯的設施，暫停至少1個月探訪，其他如轉獄、員工旅遊等的行為也喊停。另外，多處監獄也採取相關行動，限制囚犯群聚。

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