澳洲跟進不參加今年東奧！發重大聲明「為2021年做準備」　紐西蘭考慮抵制

2020東京奧運是否如期舉辦仍未有定案,繼加拿大奧委會鬆口「若不延期將不會送選手參賽」,澳洲奧委會稍早也宣布,因疫情影響,澳洲代表隊將無法參加2020年東京奧運會。此外,紐西蘭奧委會主席也說,若國際奧委會選擇如期舉辦,紐西蘭將考慮抵制今年的奧運會。

綜合9 NEWS、衛報報導,紐西蘭奧委會、澳洲奧委會目前都已經公開表態希望延期。澳洲奧委會23日發布重大宣布,因疫情影響,澳洲代表隊將無法參加2020年東京奧運會。聲明指出,「在國際奧委會宣布今年東奧可能延期以及澳洲與全球公共衛生狀況的變化,澳洲選手們應該要為2021年夏季東京奧運會做準備。」

澳洲代表團團長切斯特曼(Ian Chesterman)坦言,「很明顯的,奧運不能在7月舉行,我們的運動員在訓練及準備的積極態度表現相當出色,但壓力與不確定性對他們來說是極具困難的挑戰。」

談及東奧是否延期,紐西蘭奧委會主席麥克斯坦利(Mike Stanley)23日表示,「運動員需要安全、公平的競爭環境,但如今受到新冠肺炎疫情擴散衝擊,這樣的條件已經不復存在」,敦促國際奧委會盡速做出決定,讓選手們心裡能盡快有個底,如今延期是東京奧運唯一的出路,若國際奧委會選擇如期舉辦,紐西蘭將考慮抵制今年的奧運會。

事實上,2020年7月舉辦的東京奧運始終是安倍政府推行政策的一大考量重點,但遇上新冠肺炎(COVID-19)疫情影響,國際奧委會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)22日坦言延期是可能的選項,日本首相安倍晉三23日首度鬆口東奧可能延期。

