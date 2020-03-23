紐約州長鬆口「可能有80%居民染疫」！1.5萬確診淪重災區　進逼全美一半染疫數

▲美國疫情擴散，許多人外出搶購物資。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情快速升溫，全境已有3.3萬多人確診，奪走至少400條性命。令人關注的是，光是紐約州就有超過1.5萬人感染，幾乎占據全美一半病例數，紐約州長古莫22日坦言，料將有40%至80%的紐約州居民可能染疫。

綜合CNN、路透報導，全美如今有將近三分之一的人必須服從州政府的「禁足令」，要待在家中，藉此防堵疫情進一步擴散。

「我們所做的一切努力，都是為了減緩疫情擴散」，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，紐約州預估會有40%至80%的居民可能染疫，但絕大多數的人都會戰勝新冠肺炎，除非確診者歲數高或是有其他固有疾病，「但這終將擴散，因為它具有傳染性。」

▲美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

談及此事，喬治華盛頓大學急診醫學助理教授詹姆斯菲利普斯博士（James Phillips）22日表示，他同意古莫所提及的病毒傳播評估，「實際上，過去幾個月以來，我們就在關注這個問題，經過討論、看過建模，我們知道病毒如何傳播，在絕大多數的情況下，取決於我們所要擔負的責任與社交距離。」

另據美國副總統彭斯（Mike Pence）22日的說法，全美國至少有25.4萬人接受病毒檢測，至少有3萬多人的檢測結果呈現陽性，且此一數字並不包含地方醫院、私人實驗室所進行的檢測結果。他也敦促商業實驗室優先針對醫院病患進行檢測，強調美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）將於當地23日發布正式指引。

根據美方現階段新冠病毒檢測規定，患者必須要有相關症狀才能進行檢測。白宮呼籲，無症狀者不要盲目接受檢測，因為這會進一步消耗原本就已經不足的醫療工作者防護裝備。

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