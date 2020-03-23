國際原油期貨今天續跌　上周狂瀉29%還沒跌夠

▲國際原油價格持續下跌。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，各國政府和央行的經濟刺激措施卻未能抵銷市場對需求下降的預期，加上沙烏地阿拉伯和俄羅斯的原油價格戰仍不見休兵跡象，上週五（20日）原油期貨價格大幅收低， 西德州原油期貨價格下跌 2.79 美元或 11.1% 以上，收每桶 22.43 美元。布蘭特原油期貨價格下跌美 1.49 元或 5.2% 以上，收每桶 26.98 美元。

西德州原油期貨上週重挫 29.3%，為1991年1月18日止的當週以降最大單週跌幅。布蘭特原油也慘跌 20.3% 。

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Energy Aspects石油分析師桑恩（Amrita Sen）認為，除非各國的社交距離措施已經解除，否則經濟成長與石油需求將再進一步疲弱。

桑恩指出，如果沙烏地阿拉伯執意要透過低油價來擴大市占，布蘭特油價最慘恐下探到每桶10美元，將為20年來首見。

此外，美國最大的石油生產州德州的監管機構正在考慮削減石油產量。知情人士透露，在石油價格暴跌後，幾位石油公司高層聯繫負責監管該產業的德州當局要求救濟。而美國原油產業監管機關預計和 OPEC 就美、沙、俄三方石油休兵一事展開討論。

截至今早10點04分，西德州原油期貨價格下跌 0.25 美元或近 1.1%，收每桶 22.38 美元。布蘭特原油5月交割價下跌 1.14 美元或 4.23% ，收每桶 25.84 美元。