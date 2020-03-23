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馬路上救回小孩「有預感會中獎」　她兌獎一看：真的中3千萬！

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▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲女做完善事去買彩券，真的中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

真的是好心有好報，美國奧勒岡州一名女子和丈夫在路上救了一名差點被車撞的孩童，之後突然有一種預感，讓她想去買張彩券，沒想到近來發現真的中獎，而且還是高達美元100萬元（約台幣3,032萬元）的大獎，讓她忍不住認為，冥冥中似乎早有注定。

在庫斯貝市(Coos Bay)工作34年的女子查科維奇(Ann Charkowicz)，近來和丈夫布萊恩(Brian)逛街時，發現車水馬龍的街道上竟然闖入一名孩童，他們趕緊上前帶走對方，後來還好心送對方回家，事成之後她突然想要買一張彩券，「我想說自己做了一件好事，所以『好事』或許也會上門找我」。

兌獎號碼近來出爐，在超市工作的她在為顧客公布號碼時，突然發現這些數字看起來有點熟悉，「我感覺自己會中獎，結果真的中了，真的是天注定啊」。這對夫婦最後決定一次領取獎金，扣稅後仍可帶回美元68萬元（約台幣2,063萬元），查科維奇計畫暫時繼續工作，直到確保她和丈夫經濟能保持穩定後便會退休。

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