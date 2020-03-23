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疫情狂燒「外配媽取消飛娘家」等不到外公最後一面！他心疼一比…氣炸了

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▲桃園機場、出入境、航廈、機場、旅行、航空、機票、出國、旅遊。（圖／記者陳凱力攝）

▲原PO媽本來想回娘家一趟，因為疫情沒能回家。（圖／記者陳凱力攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，抱持僥倖心態玩樂的人就特別讓人無言。一名男網友貼文，說媽媽是東南亞華僑，來台灣快30年，本來打算1月初回娘家看爸爸，結果因為疫情爆發沒能出國。沒想到卻等來原PO外公走了的消息，讓男網友很不捨，直批「真正需要出國的人，都為了防疫忍下來，那些只想玩的人？」

男網友在《Dcard》貼文「需要出國卻不能出國」，文中表示，媽媽在1月初就打算出國，回娘家看爸爸、也就是他的外公，「因為他年紀大了身體衰弱，表姐打視訊電話來都看得出他的臉色很差，我媽的心情也跟著七上八下，一直猶豫要不要回去。」

請繼續往下閱讀...

原PO說，他的阿嬤去年底才過世，媽媽因此對親情這一塊更加敏感，原本打算228連假時一定要回去一趟，結果疫情打亂了行程。「今天早上表姐打來說外公走了，我媽沒哭，坐在那裡不動，只跟表姐說多拍幾張相片讓她看，其中也有外公安詳的遺容。」

▲▼爸媽,父母,父女,女兒,親情,青梅竹馬,老少配。（圖／pixabay）

▲原PO很心疼媽媽沒能見到外公最後一面。（示意圖／pixabay）

看到媽媽這樣，原PO很是心疼，直呼「最近看到那些出國旅遊的病例，真的很好奇，到底是抱著什麼心態，選擇在疫情期間出國玩的？」媽媽為了防疫，連外公最後一面都沒見到，「而那些旅遊回來的人，還說只是不想賠錢？真正需要出國的人，都為了防疫忍下來，那些只想玩的人？」

文章引發網友熱論，原PO則在事後補充，首先請大家不用擔心母親，「我媽目前都好好的，可能是她早就想到有這一天，外公也96歲了，再做什麼急救對他也是痛苦，讓他和外婆相聚比較好。」至於有人建議原PO媽還是可以回娘家、回台再隔離，「我媽不回去有她自己的考量，這方面我也不好多問，而且非常時期我舅舅姨媽也不贊成，她知道回去也無法幫上太多忙，就只說好好處理就好。」

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