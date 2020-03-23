史上新高！N號房引235萬人爆氣連署　韓警明決定是否公開「博士」長相

▲ N號房2起請願案都有百萬人連署。（圖／台灣時間下午5時55分翻攝自青瓦台網站）

記者陳宛貞／編譯

南韓Telegram N號房性剝削事件點燃眾怒，民眾上青瓦台請願網站發起連署，要求公開N號房嫌犯個資的請願案在昨晚突破200萬，成為史上最多人參與連署的案件。警方宣布，24日將決定是否公開25歲趙姓嫌犯的長相等個資。

南韓民眾若有訴求，皆可上青瓦台請願網站發起連署，若在20天內獲20萬人連署，青瓦台必須出面回應。

主張公開嫌犯個資的請願發起人18日上青瓦台網站發文，截至台灣時間下午6時已有235萬人連署，創下新紀錄。此前最多人參與連署的請願案為「要求解散自由韓國黨」一案，獲183萬1900人同意。

「N號房」指2019年2月起在Telegram上出現的性剝削聊天室，共有1號至8號共8個。主嫌暱稱為godgod（갓갓），目前還逍遙法外。

N號房消失後，新出現的多個聊天室中以「博士房」最為有名，誘拐少女的手段與godgod不同，先以打工為名義哄騙少女交出露出臉部的裸照，再以此威脅對方拍攝性剝削影片。

暱稱「博士」的博士房25歲趙姓主嫌16日落網，19日被收押。警方組成「公開個資審議委員會」7人小組，24日將開會討論是否公開他的長相與個資。

青瓦台請願網站傳送門

► 「要求公開Telegram N號房嫌犯資料並出面發表立場」

►「要求公開Telegram N號房所有會員身分」

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