有感紓困！綜所稅退稅　研議提早1個月　200多萬戶可望受惠

▲報稅情況。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今（23）日表示，今年5月如果如期申報的民眾，研議提早退稅，從原本的從7月31日底，提前到6月底，提早一個月，嘉惠於一般普羅大眾。

因應新冠肺炎（COVID-19）衝擊實體經濟，有不少人也正在減班休息，為了讓較為困難的民眾感受政府的善意與及時雨，財政部研議各批退稅都提早。蘇建榮表示，過去5月如期申報者，都可以在7月底首批退稅。

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根據財政部統計，申報戶600多萬戶，其中300多萬戶可以退稅，其中7月底首批退稅申報戶達到290多萬戶、退稅金額有450多億元，等於九成以上的納稅義務人，原本7月才可以取得退稅款，都可以在6月提前取得，大多數的民眾都可以早些取得退稅款、順利度過這次疫情的難關。

第2批退稅時間是在5月10日之後申報的人工、二維條碼申報案件、以前非向戶籍所在地國稅局申報之二維條碼、人工申報案件，過去都是在10月底退稅。以及逾期申報的案件，則是在隔年的1月底，屬於第3批退稅。蘇建榮表示，通盤考量後續的2、3批都提早退稅。不過目前財政部正與國稅局、財金公司研議規畫當中，方向是確定的，但是實際細節日後才會公布。

民進黨立委江永昌表示，退稅款原本就是屬於民眾的錢，提早退稅是讓錢早點回到民眾手上，且追求行政效率卓越是政府應盡的責任，現在適逢疫情造成不景氣，早點退稅也許可以有助消費。