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自願照顧確診病患！義大利護士染病發燒...絕望投河自盡

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▲ 一名任職威尼斯耶索洛行政醫院的感染科護士，在疑似染病後投河自盡。（圖／翻攝自GoogleMap）

實習記者羅明輝／綜合報導

義大利新冠肺炎（COVID-19）確診病例已達5.9萬例，死亡人數超過5千人，即使當局已經宣布封城，但死亡人數仍持續攀升，在當地時間21日就出現793名死者，相當於約2分鐘一名病患死亡。由於當地醫療資源匱乏，最近在威尼斯耶索洛行政醫院（Ospedale di Jesolo），就傳出有位志願到重症部門照顧病患的護士，在發燒疑似染病後，絕望之下最後選擇投河自盡，消息一出也讓人感慨萬分。


▲ 義大利新冠肺炎疫情嚴重，醫療資源崩潰。（圖／達志影像／美聯社）

據《共和國報》報導，一名任職於耶索洛行政醫院感染科的49歲護士日前突然失蹤，隨後被漁民發現溺斃在河中。經過警方進一步調查，得知這名護士原先並非在感染科工作，而是在義大利疫情加劇後，自願請調到感染科協助照顧重症病患，不料近日突然出現發燒等症狀，於是在家隔離並接受採檢。然而接受採檢才經過2天，這名護士疑似因為等不到結果感到無助，最後才會選擇透過自溺的方式來結束自己的生命。

這名護士醫院的同事在聽聞不幸消息後，都感到震驚、悲痛不已。其中一名同事表示，「她是個全心全意投入於工作的人，原本任職醫院的外科部，2016年隨著醫院部門調整，轉任復健科；在義大利疫情爆發後，她幾天前主動提出想調往感染科，協助其他同事一起照顧負責重症病房內的25位患者，沒想到才輪了幾次班，就出現疑似感染病狀….」。院方也回應，他們相當感謝、尊敬這名護士為防疫工作所做的貢獻與努力，對於這起憾事的發生，也向她的家人獻上誠摯慰問。

▼ 義大利醫院病房被擠爆，年老病患只能排在走廊上。（圖／翻攝自Twitter／Rommy Muñoz）


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