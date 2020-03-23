　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／硬了！若東京奧運執意舉辦　加拿大：「拒絕送運動員參賽」　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大表示若東京奧運執意舉辦，將不會參加。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球疫情慘重，尤其碰上今年七月將舉辦2020年東京奧運，幾經多次理事會、專家商談，仍然在取消或是延期尚未達成共識。如今加拿大奧委會就開出第一槍，強硬表示，「若東京奧運執意舉辦，將不會送出選手參賽」。

綜合外媒報導，國際奧委會（IOC）22日召開緊急會議，開始討論東奧情境規劃（scenario planning），其中包括延期方案，但仍未有取消的計畫，預計將在一個月內有討論結果。日前日本政府執意舉辦東京奧運，引起多國運動選手不滿，紛紛在社群網站上要求東奧延期。

英國中長跑女選手賈德（Jess Judd）表示，在奧運前的訓練、時程通通都已經受到影響，請問該如何做足萬全的準備？另一名撐竿跳選手史帝凡尼蒂（Katerina Stefanidi）則表示，奧運委員會認為四個月後可能有所改變，「但這跟四個月後無關，而是現在的情況，他們讓我冒著個人與家庭健康的危險、公共健康的危險訓練、比賽，把我們置於危險之中。」

根據英國《鏡報》日前報導，東奧委員會日前對於外界認為「奧運應延期」一事，17日曾做出聲明，提到將不會因為疫情影響而改變奧運舉行時間，一切將在7月24日開始照常，「國際奧委會也依然會全力投入這項盛會，並且做好相關措施。」如今抗議聲越來越多，恐怕將再有變數。
 

ET快訊
環保署員工參加埃及團確診！署長證實：曾上一天班接觸4人已隔離
若東京奧運硬要辦　加拿大：拒絕送運動員參賽　
環保署員工爆遊埃及確診！立委要求質詢馬上散會：別成立院防疫破
看台灣護照被問「上次回中國是何時」　雞排妹反擊...地勤閉嘴
台股失守8900點！早盤重挫361點　國安基金面臨考驗
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰老師覺得喉嚨怪怪　留遺書「我可能感染新冠肺炎…」同事破門見懸吊臉黑屍

豬隊友看影片「幫女友接生」　順序不對超驚慌…扯斷嬰手半截身卡產道成死胎！

大家來追責！美議員爆氣「要中國負新冠肺炎責任」　怒嗆：就該給各國賠償金

《時代》：WHO若未拒絕台灣「可以拯救許多生命」！力讚台灣防疫全球最罩

2兆紓困法案闖關失敗…民主黨議員封殺　美已破3.5萬人染疫

不斷更新／加拿大「拒送運動員」如期參加東奧　加州列入重大災區

不斷更新／紐西蘭預計48小時內「鎖國」！紅寶石公主號爆50人確診

快訊／硬了！若東京奧運執意舉辦　加拿大：「拒絕送運動員參賽」　

台灣作家評梅克爾居家隔離前「獨身購物照」　網抓亮點：好奇總理的酒單

「紅寶石公主號」郵輪50人爆確診　2700乘客上周於澳洲下船

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

池錫辰做PPT！趙炳圭救援「像在教爺爺」　想要存照片..劉在錫擺出手勢：秋醬～

2兆紓困法案闖關失敗…民主黨議員封殺　美已破3.5萬人染疫

不斷更新／加拿大「拒送運動員」如期參加東奧　加州列入重大災區

不斷更新／紐西蘭預計48小時內「鎖國」！紅寶石公主號爆50人確診

快訊／硬了！若東京奧運執意舉辦　加拿大：「拒絕送運動員參賽」　

台灣作家評梅克爾居家隔離前「獨身購物照」　網抓亮點：好奇總理的酒單

「紅寶石公主號」郵輪50人爆確診　2700乘客上周於澳洲下船

快訊／川普宣布加州「列入重大災區」　美國已3州受疫情重創

更新／「好萊塢淫棍製片」晚景淒涼　獄中確診新冠肺炎

安倍晉三首度認了：東奧「可能得延期」但不會取消

國際奧會：取消東奧不在討論議程中　延期是可能選項

周宇修／微罪判免刑不該看運氣　輕重不分的假釋撤銷

趙立堅再質疑美國隱瞞！　2019流感2萬人去世「0號病人在哪出現」

王定宇：李來希拿過世的人來消費　我不齒他的行為

Apple限購令解除　買10支以上iPhone沒問題

綠委爆發口罩給市場攤商「公民不同調」　經長承諾爭取民有業者配給量

2兆紓困法案闖關失敗…民主黨議員封殺　美已破3.5萬人染疫

絕美JOY by Dior淡香精瓶底藏「羅盤玫瑰」　同場加映香氛沐浴皂

宜蘭上百警力突襲11家娛樂場所　嚴防居家檢疫隔離者趴趴造

快訊／環保署員工確診！疾管署評估「風險低」...立委同意質詢繼續進行

李來希開直播批王定宇　嗆蘇貞昌口罩造謠「警察要不要辦？」

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

國際熱門新聞

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

還在等檢疫結果！她「肺裡好像有東西」死家中

即／三大男高音確診！檢驗結果出爐

更／川普宣布：華盛頓州為「重大災區」

2分鐘死一人！義大利屍體堆太多「軍用卡車載去燒」

紐國48hrs內「鎖國」紅寶石公主號爆50例

日本將「疫情大爆炸」！他「2點預測」：躲不過

即／梅克爾被隔離！證實與確診醫接觸

法首例醫師感染亡！子女淚：我爸是英雄

伊朗拒絕美國抗疫援助：這很奇怪

義染疫死亡率爆表　實際感染者恐達10倍

義大利再增651死！　累計近6萬人染疫

加拿大拒送運動員去東奧　加州成重大災區

更多熱門

相關新聞

安倍晉三首次考慮東京奧運延期

安倍晉三首次考慮東京奧運延期

隨著新冠肺炎疫情全球大流行，2020年東京奧運是否如期進行受到關注，先前不斷重申照常舉辦的日本首相安倍晉三終於在23日參議院中鬆口，若無法以完整形式舉辦將考慮延期。

湖北這類患者確診「不用上報」

湖北這類患者確診「不用上報」

湖北最新風險等級　僅剩武漢獨紅

湖北最新風險等級　僅剩武漢獨紅

機場店家要「水電減免」紓困　經部：協調台電、台水研議中

機場店家要「水電減免」紓困　經部：協調台電、台水研議中

環保署員工遊埃及確診！

環保署員工遊埃及確診！

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒加拿大東京奧運國際

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

武漢出現多名無症狀感染者　0確診原因曝

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

明高溫「暴跌10°C」地區曝

台中工廠惡火奪3命　老闆悲率員工上香

還在等檢疫結果！她「肺裡好像有東西」死家中

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

帝王級牛郎羅蘭私宅曝光！

小玉2019年收入暴增1倍！算出來自己也嚇壞：誇張

「變性也不是真的女人」　小A辣曝2優勢…女生羨慕了

即／三大男高音確診！檢驗結果出爐

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面