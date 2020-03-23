機場店家要「水電減免」紓困　經部：協調台電、台水研議中

▲不少業者希望政府能調降水電費，經濟部長沈榮津表示，已邀集台水及台電公司召開會議並著手研議中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，歐美各國為防疫紛紛啟動鎖國措施，衝擊桃園機場店家營運，不少業者希望政府能調降水電費，經濟部長沈榮津今（23）日表示，已邀集台水及台電公司召開會議並著手研議中，將儘速陳報行政院核備實施；至於外傳會折減10%，目前尚未定案，經部本周會聽取台電、台水的報告，希望外界不要用猜的。

為協助受疫情衝擊的企業減輕成本壓力，沈榮津指出，經濟部日前找台電、台水公司研議，對受疫情衝擊導致營收衰退達一定程度企業，將給予水電費折減優惠，但不排除有抵減上限，預計近日會定案。

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在適用對象方面，原則上是以銀行認定營收受衝擊的企業為主體，認定標準為連續二個月，平均營業額較去年12月以前6個月，或前1年同期平均營業額減少達15%的企業，給予水電費打折優惠。不排除會有抵減上限，不會因為是用電、用水大戶就折減的比較多。

另外，在舊貸展延方面，經濟部針對店家向原承貸銀行申請舊貸展延，政府將補貼銀行減免舊貸利息1年，每家企業補貼22 萬元為限。

在營運資金方面，經濟部表示，店家為支付員工薪資及營業場所租金而有申請貸款需求者，於500萬元貸款額度內，政府補貼利息最長 6 個月，每家企業補貼 5.5 萬元為限