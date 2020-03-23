　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠病毒狡詐！醫觀察「惡化前出現假性復原」　24小時內轉呼吸急促淪重症

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,義大利。（圖／路透社）

▲新冠肺炎在歐美造成大蔓延。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球釀成悲慘疫情，歐美目前正達擴散巔峰，不少接觸過確診病患的醫師，對於確診病患的病情過程，紛紛觀察出一個模式。國外一名肺科醫師Joshua Denson就提到，治療20名病患後發現，在症狀出現的一星期後，會出現「欺騙期」的康復感，但在瞬間就會惡化成重症。

根據英國《每日郵報》報導，新冠肺炎在歐美間傳染速度極快，醫院重症病患增多，肺科醫師Joshua Denson在過去曾治療過約20名的確診病患，他認為新冠肺炎的第一階段就是一種「緩慢燃燒」的狀態，這時的病患會出現像是感冒的症狀，大約一星期會有一種「好像好轉」的感覺。

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒在惡化前會有假性復原期。

Joshua Denson在專訪時提到，確診新冠肺炎的病患，症狀通常會出現一周，但是最後只有病倒、或是假性復原的狀況，據悉，人體可能受到感染初期產生抗體，因此病患可能會有復原的感覺，但在不久後狀況會急轉直下。Dr Ken Lyn-Kew 表示，重症患者往往在重症前，會感覺身體有好一些，但約莫20～24小時，就會出現呼吸急促、胸痛的狀況。

美國華盛頓一名確診男病患凱恩（Chris Kane）就是明顯的例子，他的妻子蘇珊表示，凱恩在惡化之前突然覺得自己好轉，一開始只是輕微的咳嗽，接著開始有窒息、喘不過氣的感覺，被緊急送往醫院後，確診為新冠肺炎，甚至當時已經重症必須要緊急輸氧。

專家表示，大多數的病人都會康復，但對於有慢性病與年長患者，因為心肺功能不比年輕人，往往成為新冠病毒主要攻擊的對象。

ET快訊
一張圖曝光「新增26例」足跡！　單日爆出5群聚...最小年齡
白龍王曾叮囑她「鞋子要收好」　劉真曝：我是高跟鞋骨頭
快訊／中職4月11日如期開季　採關門比賽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰老師覺得喉嚨怪怪　留遺書「我可能感染新冠肺炎…」同事破門見懸吊臉黑屍

豬隊友看影片「幫女友接生」　順序不對超驚慌…扯斷嬰手半截身卡產道成死胎！

大家來追責！美議員爆氣「要中國負新冠肺炎責任」　怒嗆：就該給各國賠償金

《時代》：WHO若未拒絕台灣「可以拯救許多生命」！力讚台灣防疫全球最罩

受疫情打擊最嚴重　外媒點名「4大產業」面臨消滅邊緣

《共同社》：日本同意東奧延期　由國際奧委會做決定

不斷更新／伊朗逾2.3萬人染疫、近2千死！日媒曝政府同意東奧延期

若疫情擴大　東京都知事小池百合子：不排除「封鎖東京」

不斷更新／美國突破35000例！紐約州1.6萬人染疫、114死成重災區

阿根廷5000人違反隔離被捕　總統：「少數笨蛋」不知身處險境！

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

受疫情打擊最嚴重　外媒點名「4大產業」面臨消滅邊緣

《共同社》：日本同意東奧延期　由國際奧委會做決定

不斷更新／伊朗逾2.3萬人染疫、近2千死！日媒曝政府同意東奧延期

若疫情擴大　東京都知事小池百合子：不排除「封鎖東京」

不斷更新／美國突破35000例！紐約州1.6萬人染疫、114死成重災區

阿根廷5000人違反隔離被捕　總統：「少數笨蛋」不知身處險境！

吃生魚片注意！「海獸胃線蟲」寄生魚類暴增283倍

女兒奔回家告知婚事　母一翻族譜對女婿名「竟是自家人」怒嗆不准結！

德國實施「接觸禁令」！禁止2人以上聚集...社交距離1.5m

達拉斯直擊／凌晨禁足令！政府喊「生病才戴口罩」...超市限購防瘋搶

越捷推「SKY COVID CARE」　起飛日30天內萬一確診..可申請保險補助

中職／若開放150人進場　嚴禁球迷撿界外球

網傳「享溫馨員工確診」業績瞬間崩盤　高市衛生局說話了！曝網友下場

港點控必看！點8號蒸籠推車港點「買一送一」　只到3月底

居家檢疫不用怕無聊　OTT優惠、新劇準備好等你

BMW推「純電行駛送免費充電」方案　開進歐洲78城市會自動切換

疫情未明顯衝擊房市　1、2月購屋貸款合計金額創9年來新高

歐美大國為何不自產口罩？網曝「業界真相」：夕陽產業啊...

受疫情打擊最嚴重　外媒點名「4大產業」面臨消滅邊緣

東方賭城慘淡！澳們2月旅客大砍339萬人　年減95.6%剩15萬

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

還在等檢疫結果！她「肺裡好像有東西」死家中

2分鐘死一人！義大利屍體堆太多「軍用卡車載去燒」

即／三大男高音確診！檢驗結果出爐

更／川普宣布：華盛頓州為「重大災區」

鑽石公主號再添2死　菲增近百例

日本將「疫情大爆炸」！他「2點預測」：躲不過

即／梅克爾被隔離！證實與確診醫接觸

法首例醫師感染亡！子女淚：我爸是英雄

伊朗拒絕美國抗疫援助：這很奇怪

美國突破35000例！紐約州1.6萬例成重災區

義染疫死亡率爆表　實際感染者恐達10倍

義大利再增651死！　累計近6萬人染疫

更多熱門

相關新聞

環評會議照常舉行「不延期」公民不能旁聽

環評會議照常舉行「不延期」公民不能旁聽

環保署有員工遊埃及回台確診新冠肺炎，環團和立委建議接下來的環評會議先延長2週。中央流行疫情指揮中心今（23日）表示，可能利用視訊或是其他替代方案。環署下午最新回應，將採降低人數限制試行，再視狀況調整。

紐約州長籲別打球「怎和對手隔6呎」

紐約州長籲別打球「怎和對手隔6呎」

滯湖北民眾請願：分批取消註記

滯湖北民眾請願：分批取消註記

疫情影響年報申報！金管會准視訊查帳

疫情影響年報申報！金管會准視訊查帳

SBL／台啤、台銀補賽7天6戰

SBL／台啤、台銀補賽7天6戰

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒復原美國欺騙期

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

辛龍「手寫信送走劉真」

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

劉真爆「生前已截除腳趾」

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍一直想不開　余天悲：你走了，小孩怎辦

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

韓流退燒　「挺韓主播」王又正下場曝光

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面