新冠病毒狡詐！醫觀察「惡化前出現假性復原」　24小時內轉呼吸急促淪重症

▲新冠肺炎在歐美造成大蔓延。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球釀成悲慘疫情，歐美目前正達擴散巔峰，不少接觸過確診病患的醫師，對於確診病患的病情過程，紛紛觀察出一個模式。國外一名肺科醫師Joshua Denson就提到，治療20名病患後發現，在症狀出現的一星期後，會出現「欺騙期」的康復感，但在瞬間就會惡化成重症。

根據英國《每日郵報》報導，新冠肺炎在歐美間傳染速度極快，醫院重症病患增多，肺科醫師Joshua Denson在過去曾治療過約20名的確診病患，他認為新冠肺炎的第一階段就是一種「緩慢燃燒」的狀態，這時的病患會出現像是感冒的症狀，大約一星期會有一種「好像好轉」的感覺。

▲新冠病毒在惡化前會有假性復原期。

Joshua Denson在專訪時提到，確診新冠肺炎的病患，症狀通常會出現一周，但是最後只有病倒、或是假性復原的狀況，據悉，人體可能受到感染初期產生抗體，因此病患可能會有復原的感覺，但在不久後狀況會急轉直下。Dr Ken Lyn-Kew 表示，重症患者往往在重症前，會感覺身體有好一些，但約莫20～24小時，就會出現呼吸急促、胸痛的狀況。

美國華盛頓一名確診男病患凱恩（Chris Kane）就是明顯的例子，他的妻子蘇珊表示，凱恩在惡化之前突然覺得自己好轉，一開始只是輕微的咳嗽，接著開始有窒息、喘不過氣的感覺，被緊急送往醫院後，確診為新冠肺炎，甚至當時已經重症必須要緊急輸氧。

專家表示，大多數的病人都會康復，但對於有慢性病與年長患者，因為心肺功能不比年輕人，往往成為新冠病毒主要攻擊的對象。