歐陽娜娜「找到第一份工作」…年薪超百萬人民幣！員工證曝光私人電話洩出

▲歐陽娜娜入職阿里巴巴。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

歐陽娜娜現演藝重心幾乎都放在大陸，人氣高漲，演藝事業不僅橫跨電影、戲劇及綜藝，還有廣告代言，之前更被爆料光2018上半年她就賺進台幣3億元。日前，有微博網友曝光，歐陽娜娜已入職阿里巴巴集團，薪資在百萬人民幣（下同）。

淘寶官方證實，歐陽娜娜3月初入職淘寶，成為淘寶新勢力造型合夥人，目前正負責淘寶服飾行業運營。據內部人士稱，她直屬總監（P9）管理，預計她的層級在P8，該層級工程師的薪資在百萬左右，加上代言人的身分，預計真實年薪超過百萬。

▲歐陽娜娜入職阿里巴巴。（圖／翻攝自微博）

官方表示，3月24日的淘寶新勢力周新裝大賽上，歐陽娜娜就會跟粉絲互動，這也是她入職淘寶之後第一件工作。淘寶還公佈了歐陽娜娜的員工證，不過沒有提及其他事項。

有網友透露，她的辦公地點在美國紐約。還有網友公開歐陽娜娜的入職訊息，也讓她私人電話意外外流，還有網友還曾經撥打上面的電話。

網友透露，阿里巴巴有三萬多員工，內部的每一位成員都有一個對應的級別，不同的級別對應的不同的崗位職責和薪酬。其中，非管理崗分為10級，P1-P3為低端崗位，P8為高級專家，博士入職一般定為P6級別；從P7升入P8非常困難，據說30個P7才能晉升一個P8。

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