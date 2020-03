「紅寶石公主號」郵輪50人爆確診　2700乘客上周於澳洲下船

▲「紅寶石公主號」郵輪可能成為防疫破口。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

「紅寶石公主號」(Ruby Princess)郵輪19日停靠澳洲雪梨港口,澳媒最新消息指出,船上近50人確診新冠肺炎(COVID-19)。然而就在上周,當時檢驗結果出爐以前,就有2700名乘客早已下船;上周有3名乘客與1名船員對於COVID-19的結果呈陽性。

目前各家外媒報導船上的確診數並不完全一致,澳媒ABC News則指出,「紅寶石公主號」有49人確診。根據Yahoo News澳洲,這艘郵輪原本載有1100名船員與近2700名乘客,雖然許多人當時出現類似流感的症狀,有關COVID-19的檢驗結果也還沒公布,旅客19日仍獲准於雪梨下船。

新南威爾斯州衛生單位表示,截至23日上午,「紅寶石公主號」已有至少48名乘客確診。回到上周,乘客當時下船時僅被告知要在家自主隔離。

澳洲的聯邦邊境部隊與新南威爾斯州衛生單位互相把過錯推給對方,不肯承擔到底是誰讓乘客下船的責任。目前,「紅寶石公主號」的確診病例被要求在家或於醫院隔離,所有乘客與船員都得到通知,必須自主隔離14天。

