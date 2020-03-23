「紅寶石公主號」郵輪50人爆確診　2700乘客上周於澳洲下船

▲「紅寶石公主號」郵輪可能成為防疫破口。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

「紅寶石公主號」（Ruby Princess）郵輪19日停靠澳洲雪梨港口，澳媒最新消息指出，船上近50人確診新冠肺炎（COVID-19）。然而就在上周，當時檢驗結果出爐以前，就有2700名乘客早已下船；上周有3名乘客與1名船員對於COVID-19的結果呈陽性。

目前各家外媒報導船上的確診數並不完全一致，澳媒ABC News則指出，「紅寶石公主號」有49人確診。根據Yahoo News澳洲，這艘郵輪原本載有1100名船員與近2700名乘客，雖然許多人當時出現類似流感的症狀，有關COVID-19的檢驗結果也還沒公布，旅客19日仍獲准於雪梨下船。

新南威爾斯州衛生單位表示，截至23日上午，「紅寶石公主號」已有至少48名乘客確診。回到上周，乘客當時下船時僅被告知要在家自主隔離。

澳洲的聯邦邊境部隊與新南威爾斯州衛生單位互相把過錯推給對方，不肯承擔到底是誰讓乘客下船的責任。目前，「紅寶石公主號」的確診病例被要求在家或於醫院隔離，所有乘客與船員都得到通知，必須自主隔離14天。

#BREAKING: 49 people who travelled on the Ruby Princess cruise ship that docked in Sydney last week have tested positive for COVID-19. — ABC News (@abcnews) March 23, 2020

►澳洲「紅寶石公主號」2700人全下船 部分乘客失聯