又是本土0新增！　衛健委：新增39確診均為「境外輸入」

▲新冠病毒。（圖／路透社）
記者劉亭／綜合報導
大陸國家衛建委23日最新數據顯示，截至3月22日大陸新增確診病例39例，全部為境外移入個案，湖北武漢維持0新增，另外新增死亡病例9例（湖北9例），新增疑似病例47例。
截至3月22日24時，大陸現有確診病例5120例（其中重症病例1749例），累計治愈出院病例72703例，累計死亡病例3270例，累計報告確診病例81093例，現有疑似病例136例。累計追踪到密切接觸者688993人，尚在醫學觀察的密切接觸者10701人。
湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治愈出院病例447例（武漢434例），新增死亡病例9例（武漢9例），現有確診病例4768例（武漢4700例），其中重症病例1714例（武漢1699例）。累計治愈出院病例59879例（武漢42788例），累計死亡病例3153例（武漢2517例），累計確診病例67800例（武漢50005例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。
3月22日0—24時，新增報告境外輸入確診病例39例（北京10例，上海10例，福建6例，廣東6例，山東2例，甘肅2例，浙江、河南和重慶各1例）。截至3月22日24時，累計報告境外輸入確診病例353例。
累計收到港澳台通報確診病例507例：香港特別行政區317例（出院100例，死亡4例），澳門特別行政區21例（出院10例），台灣169例（出院28例，死亡2例）。