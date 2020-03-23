又是本土0新增！　衛健委：新增39確診均為「境外輸入」

環保署今（23日）證實有員工參加埃及團確診新冠肺炎，署長長子敬說明，個案是昨天下午才確診，該名員工出國前是用「國內休假」，不知道個案要出國。另外，直到確診前，這名同仁都沒有發燒及症狀，目前屬於輕症，有4名員工居家隔離，因風險評估現階段還不到啟動異地或分組辦公。