台灣作家評梅克爾居家隔離前「獨身購物照」　網抓亮點：好奇總理的酒單

▲梅克爾證實，20日曾和確診新冠肺炎的醫師接觸，22日防疫簡報後決定自我居家隔離。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）因和確診患者接觸過而決定自我居家隔離，她在隔離前被德媒拍到逛超市購物。德國主流媒體通常不做小八卦，作家陳思宏表示，梅克爾平常都是自己購物，這次是因為準備要居家隔離，才會引起注意。

陳思宏22日在臉書上發文表示，看到《畫報》報導梅克爾總理在抗疫期間，親自前往超市購物，而且刷卡不付現，但這是梅克爾平常就會做的事，之所以現在才上報，主要是因為有重要指標意義，否則德國主流媒體一般不會追著政商名流跑。

陳思宏表示，名人也是人，而民主自由國家和獨裁國家的領導人上街購物其實意義不同，前者就是領導人和平民百姓一樣，上街買菜買酒，用自己的卡付錢，「實在沒什麼需要討論的」；然而獨裁者「上街購物」、「展示親民」，都是演的，「需要演技，因為害怕。」

《畫報》算是德國較為八卦的媒體，但和英國比是十萬八千里，這是刊出的照片可以看出是路人拍的，陳思宏說這有「素人狗仔的角度」，但令人討厭的是，「把總理買的東西都列出來，煩，這樣就有點侵犯隱私了，人家買什麼關我們什麼事。」

德國新冠肺炎疫情嚴重，確診數將近2.4萬人，不少民眾和其他國家一樣，逛超市會大肆購買食品用品回家囤積，但仔細一看，梅克爾推車裡頭的物品量和平常並無不同。陳思宏看完報導的心得則是別慌張、別爆買、記得買酒。

不過想知道人家買什麼酒，似乎還是人性的一大特點，網友紛紛在貼文底下留言，「好想知道她還買了什麼」、「好想知道是哪家酒莊的」、「 好奇總理的酒單」。

►快訊／德國總理梅克爾今起「居家隔離」！ 證實與確診醫師接觸