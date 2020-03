快訊／川普宣布加州「列入重大災區」　美國已3州受疫情重創

▲川普宣布加州也列入重大災區。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊美國,總統川普最新宣布加州也列為「重大災區」。此前,紐約州、華盛頓州都被指定為重大災區,此舉可以尋求聯邦提供資源。

《洛杉磯時報》報導,川普批准加州州長紐森(Gavin Newsom)的請求,宣布加州列入重大災區(major disaster),藉此抑制新冠肺炎疫情蔓延。這個決定可以尋求緊急援助、申請失業補助等。

Breaking: President Trump approved a request from Gov. Gavin Newsom to declare a “major disaster” in California to help the state respond to the COVID-19 pandemic with emergency aid, unemployment assistance and disaster legal services.https://t.co/86s7efK022