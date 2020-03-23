台股失守8900點！早盤重挫361點　國安基金面臨考驗

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在歐美肆虐，市場人心惶惶，美股持續走低，美股期指今早一度熔斷，台股上周五雖反彈收高，但仍不敵國際股市同步下挫壓力，今（23）日開盤下跌208點、以9025點開出。

截至上午9點01分，指數來到8872點、下跌361點。

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（更新）截至上午9點12分，指數一度下跌483點、最低來到8750點。

蘋概三王中，台積電（2330）以257元開出、下跌4.81%；股王大立光（3008）以3400元開出、下跌4.89%；鴻海（2317）開在67.5元、下跌4.66%。

紐約州升級居家避疫命令使投資人信心大受打擊，油價走勢反轉更加深美股賣壓。美股週五（20 日）開高走低，道瓊工業指數2萬點關卡再度失守，標普500指數跌到三年低點。

美股道瓊指數下跌913.21點，或4.55%，收19,173.98點；那斯達克指數下跌271.03點，或3.79 %，收6,879.52點；標普500指數下跌104.47點，或4.34%，收2,304.92點；費城半導體指數下跌42.68點，或3.18%，收1,298.54點。