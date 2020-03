▲新冠肺炎疫情在英國蔓延。(圖/達志影像/美聯社)

中央社倫敦22日綜合外電報導

英國政府今天宣布,境內又有47名新冠肺炎患者不治,累計死亡數來到281人。另外,連鎖速食業者麥當勞公司宣布,會在明天晚間7時前,暫時關閉英國和愛爾蘭境內的所有餐廳。

▲倫敦郊區超市全被搶購一空。(圖/受訪者提供)

路透社報導,英國政府今天通報武漢肺炎確診病例數,從昨天的5018例增至5683例,全國累計死亡數則增至281人英國麥當勞公司(McDonald's UK)今天則在推特(Twitter)發文指出,公司已經決定最晚3月23日晚間7時前,關閉英國和愛爾蘭境內的所有麥當勞店面。

麥當勞的聲明還提到,公司做出這項決定是為了顧及員工的福祉和安全,同時考量顧客的最佳利益,當情況安全時就可以重開店面。

An update from McDonald’s UK and Ireland — See you soon pic.twitter.com/43moFRrWRR