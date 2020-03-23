美股道瓊下跌913點　台指期開盤暴跌432點...預告台股開盤不妙

▲美股道瓊下跌 913.21 點。回頭看台指期今（23）日開盤下跌 432 點，來到 8609 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

儘管各國救市措施連發，紐約州升級居家避疫命令仍嚇壞投資人，油價走勢反轉更加深賣壓。美股上週五（20日）開高走低，道瓊工業指數 2 萬點整數關卡再失守，標普 500 指數跌到三年低點。回頭看台指期今（23）日開盤下跌 432 點，來到 8609 點，預告台股開盤不妙。

美股道瓊指數下跌 913.21 點，或 4.55%，收 19,173.98 點。標普 500 指數下跌 104.47 點，或 4.34%，收 2,304.92 點。那斯達克指數下跌 271.03 點，或 3.79 %，收 6,879.52 點。費城半導體指數下跌 42.68 點，或 3.18%，收 1,298.54 點。

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美國參院提出約 1 兆美元刺激方案，包含發放現金給美國民眾，此計畫預料在未來幾天交付國會表決。LPL Financial in Charlotte 資深市場策略師 Ryan Detrick 說：「市場顯然高度期待財政刺激計畫。市場行情將繼續劇烈波動，直到刺激方案的規模有比較清晰的輪廓。」

截至今早8：47，台指期下跌 400 點，來到 8641 點。